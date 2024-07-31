NCC 再罰台灣大使用超額頻寬 處以300萬元罰鍰

台灣大哥大（3045）不符網路設置計畫屆期未改正，國家通訊傳播委員會（NCC）要求台灣大哥大網路架構及性能應該依當初規定的網路設置計畫辦理，並再度決議處以300萬元罰鍰，要求裁處書送達之次日起三日內改正其網路設定，將900MHz頻段由10MHzx2改正為5MHzx2，以符網路設置計畫。NCC表示，後續如果屆期仍未改正，將按次連續處罰。

自從台灣大6月30日拒絕繳回超額頻寬以及繼續使用，NCC已經在22日送達，所以25日應該完成，但台灣大沒有改正，確定開罰300萬元。NCC官員表示，昨天繼續量測，發現台灣大有持續改善使用頻寬，但未全部改善，因此今天再罰300萬元罰鍰。雖然根據電信管理法，最高可以處以500萬元罰鍰，今天開罰第二次，但因台灣大確實進行改善，因此維持前次的300萬元罰鍰額度。

不過有關未履行交易附條件的的怠金部分，NCC已經罰過一次、30萬元，NCC表示，將會繼續監督履行狀況，近期也將討論是否再度處罰。