NCC 不同意年代、壹電視新聞台 轉播藝文娛樂節目

年代新聞與壹電視申請變更營運計畫，在「era news 年代新聞」及「壹電視新聞台」營運計畫中變更節目規畫，增加娛樂、藝文、運動等節目。但國家通訊傳播委員會（NCC） 駁回兩台想要轉播藝文娛樂新聞的要求，但同意兩台增加轉播重大國際體育比賽，主要是有台灣選手參加的非常態運動活動，例如全球比賽奧運、世界盃等，可以轉播，但不可轉播如職棒、職籃等相關比賽。

NCC表示，目前兩家電視台其實所屬集團另有經營其他非以播出新聞為主的頻道，新聞台仍有其專業播放的考量，考量閱聽眾對新聞台之期待及對整體產業發展，加上藝文活動等轉播內容也可以在兩頻道所屬集團的其他綜合頻道播出，因此予以駁回 。