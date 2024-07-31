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6月製造業景氣燈號連3綠 美國大選與AI前景添變數

中央社／ 台北31日電

台經院今天發布6月製造業景氣燈號，受惠於全球經濟緩步復甦、人工智慧（AI）題材助攻，連續第3個月亮出綠燈。儘管製造業景氣前景看好，台經院提醒，美國總統大選結果將對全球政經局勢帶來關鍵性影響，AI需求是否如預期強勁，攸關台灣經濟成長動能。

台經院調查，6月製造業景氣信號值為14.10分，較5月修正後的13.64分增加0.46分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

進一步觀察細部產業，電腦、電子產品及光學製品業方面，台經院指出，人工智慧及雲端資料服務需求暢旺，以及半導體產業回溫帶動相關檢測設備需求成長，使生產指數與出口等數據年增幅續呈大幅成長，6月電腦、電子產品及光學製品業景氣燈號已經連續第2個月出現代表揚升的黃紅燈。

台經院分析，儘管個別產業的復甦力道不同，但觀察近期製造業相關經濟數據，資訊電子業表現持續強勁，部分傳產出口與生產指數年增率也已由負轉正，加上製造業廠商對於未來景氣看法偏向樂觀，且下半年消費性電子進入新品備貨旺季，有助於外銷接單動能，預期整體製造業景氣持續轉好。

雖然經濟數據朝正面發展，台經院提醒，美國總統大選、AI發展攸關台灣經濟後續走勢。年底美國總統大選將對全球政經發展帶來關鍵性影響，若美國共和黨總統候選人川普贏得總統大選，美國政策可能會在外交、貿易、能源、移民、氣候變遷和對外援助方面發生重大變化，政府更迭導致政策不連貫，可能削弱全球對美國長期政策的信心，降低美國作為合作夥伴的可靠性。

此外，AI需求是否如預期強勁也是個問號，台經院指出，Gartner預測，2024年全球IT支出將達到5.06兆美元，比2023年成長8%，預計2030年將達到8兆美元，主要推動力來自生成式AI的需求；全球有愈來愈多公司正將注意力轉向業務營運數位化，生成式AI服務將進一步推動需求。

不過台經院指出，AI是否能提供足夠的投資回報存在不確定性，如果未達預期，需求可能降溫，進而衝擊國內相關產業的營收表現，都是要持續觀察的重點。

台經院 景氣燈號 美國

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