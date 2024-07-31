中研院上修2024年經濟成長率3.88% 通膨2.21%各機構最高

中央研究院經濟所今天發布經濟預測，上修2024年經濟成長率至3.88%，較去年底3.02%大幅增加0.86個百分點。但是下半年物價則提出示警，認為電價調漲對物價的影響，以及房價持續上漲影響租金，加上軍公教加薪、中南部颱風豪雨成災，下半年通膨壓力不可小覷，預期2024年CPI成長率為2.21%，為各主要預測機構最高。

中研院經濟所兼任研究員林常青說明，此次大幅上修經濟成長率到接近4%，關鍵在於出口，人工智慧（AI）及高速運算熱潮助攻，加上全球需求回溫，讓台灣出口寫下亮眼成績，他對景氣前景審慎樂觀。

中研院經濟研究所指出，2024上半年由於全球商品貿易回溫，並且在高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外銷訂單、出口及工業生產等數據恢復成長動能，促使第一季經濟成長優於預期，實質GDP年增率達6.56%。預計下半年國內景氣穩定復甦，因此2024全年的實質經濟成長率預測向上修正至3.88%。

2024年民間消費因民眾消費者信心指數持續走升，就業市場穩定、股市交易活絡，加上跨境旅遊與商務旅行需求暢旺，可望維繫民間消費動能，預估2024全年實質民間消費成長率達2.62%。

民間投資方面，由於全球經濟依然存在許多不確定性因素，企業投資計畫仍趨保守，第一季實質民間投資成長率為年減7.92%。其中製造業第一季國內固定資產增購額年減25.66%；上半年以新台幣計價資本設備進口年減2.23%(半導體設備年減26.48%)。但2023年下半年民間投資基期較低，且AI、高效能運算等新興科技需求持續擴增，將帶動相關供應鏈投資，挹注下半年民間投資動能，預測2024年實質民間投資年增率0.86%。另在政府及公營事業延續推動公共建設投資下，預估2024全年實質固定資本形成年增率為2.16%。

相對經濟穩定復甦，下半年物價壓力大，因4月起電價調漲，醫療費用、外食及教養娛樂等服務類價格漲幅仍大)，消費者物價指數(CPI)上半年平均較去年同期年增2.27%。鑒於電價調漲對物價的影響需要時間反應，房價持續上漲對租金也造成壓力，加上軍公教加薪帶動整體薪資的調升，以及中南部因颱風豪雨成災的影響，2024下半年通膨壓力不可小覷，預期2024年CPI成長率為2.21%。

至於下半年不確定因素，中研院經濟研究所分析，主要經濟體緊縮貨幣政策調整時點，影響金融市場震盪、匯率的穩定；美國大選結果的高度不確定性，影響全球供應鏈重整，進而衝擊台灣經貿動能並影響投資意願；另有地緣政治風險與氣候變遷影響大宗物價商品價格波動，增添全球通膨走勢的不確定性。