快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

中研院上修2024年經濟成長率3.88% 通膨2.21%各機構最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

中央研究院經濟所今天發布經濟預測，上修2024年經濟成長率至3.88%，較去年底3.02%大幅增加0.86個百分點。但是下半年物價則提出示警，認為電價調漲對物價的影響，以及房價持續上漲影響租金，加上軍公教加薪、中南部颱風豪雨成災，下半年通膨壓力不可小覷，預期2024年CPI成長率為2.21%，為各主要預測機構最高。

中研院經濟所兼任研究員林常青說明，此次大幅上修經濟成長率到接近4%，關鍵在於出口，人工智慧（AI）及高速運算熱潮助攻，加上全球需求回溫，讓台灣出口寫下亮眼成績，他對景氣前景審慎樂觀。

中研院經濟研究所指出，2024上半年由於全球商品貿易回溫，並且在高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外銷訂單、出口及工業生產等數據恢復成長動能，促使第一季經濟成長優於預期，實質GDP年增率達6.56%。預計下半年國內景氣穩定復甦，因此2024全年的實質經濟成長率預測向上修正至3.88%。

2024年民間消費因民眾消費者信心指數持續走升，就業市場穩定、股市交易活絡，加上跨境旅遊與商務旅行需求暢旺，可望維繫民間消費動能，預估2024全年實質民間消費成長率達2.62%。

民間投資方面，由於全球經濟依然存在許多不確定性因素，企業投資計畫仍趨保守，第一季實質民間投資成長率為年減7.92%。其中製造業第一季國內固定資產增購額年減25.66%；上半年以新台幣計價資本設備進口年減2.23%(半導體設備年減26.48%)。但2023年下半年民間投資基期較低，且AI、高效能運算等新興科技需求持續擴增，將帶動相關供應鏈投資，挹注下半年民間投資動能，預測2024年實質民間投資年增率0.86%。另在政府及公營事業延續推動公共建設投資下，預估2024全年實質固定資本形成年增率為2.16%。

相對經濟穩定復甦，下半年物價壓力大，因4月起電價調漲，醫療費用、外食及教養娛樂等服務類價格漲幅仍大)，消費者物價指數(CPI)上半年平均較去年同期年增2.27%。鑒於電價調漲對物價的影響需要時間反應，房價持續上漲對租金也造成壓力，加上軍公教加薪帶動整體薪資的調升，以及中南部因颱風豪雨成災的影響，2024下半年通膨壓力不可小覷，預期2024年CPI成長率為2.21%。

至於下半年不確定因素，中研院經濟研究所分析，主要經濟體緊縮貨幣政策調整時點，影響金融市場震盪、匯率的穩定；美國大選結果的高度不確定性，影響全球供應鏈重整，進而衝擊台灣經貿動能並影響投資意願；另有地緣政治風險與氣候變遷影響大宗物價商品價格波動，增添全球通膨走勢的不確定性。

消費者物價指數

延伸閱讀

漲電價效應 中研院調查：上半年消費者預期通膨升溫

LOG IN 台南／日治時期台人護照都在這？中研院南部院區開箱大揭密

中研院最新研究登上頂尖「自然」期刊：研究解釋細胞大量死亡的原因？未來有望應用在這兩方向！

立院管電價縮手 僅提高電價審議會民間代表比例

相關新聞

川普槍擊案恐釀「黑天鵝」？台廠高管：製造業憂心重重

美國共和黨總統候選人川普近日在賓州召開選前造勢時，竟突然遭遇一名民眾槍擊，幸好子彈僅擦過他的右耳，未造成嚴重影響，不過金...

外銷訂單國內生產比逾50% 以伺服器產品挹注最大

國內生產比重持續突破50%大關，經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流...

新光銀行統籌 主辦雲豹能源科技7.5億元聯貸案

新光金控子公司新光銀行統籌主辦雲豹能源（6869）科技股份有限公司3年期新臺幣7億5仟萬元聯貸案順利募集完成，由新光銀行...

中研院上修2024年經濟成長率3.88% 通膨2.21%各機構最高

中央研究院經濟所今天發布經濟預測，上修2024年經濟成長率至3.88%，較去年底3.02%大幅增加0.86個百分點。但是...

中研院上修經濟成長率至3.88% CPI 成長率2.21%「不可小覷」

中央研究院經濟所31日發布最新經濟預測，由於全球商品貿易回溫，並且在高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，預計下...

駭客組織LockBit遭逮卻遺毒難清 企業勒索潮恐捲土重來

今年2月，FBI（美國聯邦調查局）聯手全球共11個執法組織，破獲了過去一年來最惱人的駭客組織LockBit，被駭企業無不鬆一口氣。然而，LockBit卻彷彿「野火燒不盡、春風吹又生」一般，今年6月，印尼國家數據中心遭受駭客攻擊，駭客所使用的正是LockBit 3.0的變種病毒「Brain Cipher」，加上LockBit未被抓捕的成員仍在暗網中活動，這也讓外界對於這個勒索病毒仍然聞之色變，抱持高度警戒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。