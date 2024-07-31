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Google發表AI白皮書3建言 盼台灣綠電交易穩定發展

中央社／ 台北31日電

AI時代用電量大增，台灣能源政策受關注。Google今天舉辦「智慧台灣計畫」媒體交流會指出，希望在能源政策與政府持續討論合作，鼓勵更多企業加入綠能採購行列，讓再生能源產業和綠電交易市場可以更穩定發展。

Google從2018年起推動「智慧台灣計畫」與各項倡議，今天公布人工智慧（AI）白皮書，向政府提出3項建議，包括投資AI基礎建設、發展AI人才培育體系、促進AI科技普及化。

談到對台灣能源政策的建議，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻表示，對於台灣過去幾年的能源政策感到非常樂觀，例如2017年電業自由化，鬆綁一些企業採購綠電的規範，這是非常大的進展。

陳幼臻指出，Google希望持續與政府討論合作，鼓勵更多企業加入綠能採購的行列，讓再生能源產業和綠電交易市場可以更穩定發展，促進環境永續。

媒體詢問，近期美方曾私下示警中國海纜維修船可能破壞太平洋海纜，Google將如何因應。Google台灣總經理林雅芳說，在全球海纜布局上，Google會多方考量地緣政治和地理環境等各種風險，採取多點建設方式去平衡可能的風險。

談到台灣在AI時代遇到的挑戰，林雅芳表示，無論哪個領域都需要人才，需要融合跨領域知識和觀點。Google持續與政府合作，吸引更多國際人才來台，在台灣發揮世界級的影響力。

林雅芳說，過去5年Google和台灣學界合作，已資助超過40項研究專案，今年底預計再增加11項。其中8項聚焦大型語言模型及機器學習，並計劃邀請學者擔任Google台灣的駐點科學家，和團隊近距離合作、解決AI技術的挑戰。

Google在「智慧台灣計畫」邁入第7年之際，委託Access Partnership、Deloitte等單位進行研究，了解AI為台灣帶來的潛力。

根據Access Partnership今天發表的研究，如果台灣企業運用由AI驅動的產品和解決方案，預計能在2030年獲得新台幣3.2兆元的經濟效益，相當於台灣目前國內生產毛額（GDP）的13%以上。

Access Partnership的研究顯示，2023年Google的AI產品和服務，為台灣企業和家戶創造新台幣6822億元的經濟效益，其中超過1/4來自中小企業。

AI也有助於強化台灣的數位韌性，根據AccessPartnership的研究，如果台灣採用AI驅動的資安防護工具對抗網路犯罪，預計在2030年能夠幫企業避免高達新台幣9575億元的損失。

AI Google 新台幣

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