中研院上修經濟成長率至3.88% CPI 成長率2.21%「不可小覷」

中央研究院經濟所31日發布最新經濟預測，由於全球商品貿易回溫，並且在高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，預計下半年國內景氣穩定復甦，因此2024全年的實質經濟成長率預測向上修正至3.88%。惟下半年通膨壓力不可小覷，預期2024年消費者物價指數（CPI）成長率為2.21%。

中研院經濟所指出，儘管上半年商品類價格漲幅和緩，但4月起電價調漲，醫療費用、外食及教養娛樂等服務類價格漲幅仍大，CPI上半年平均較去年同期年增2.27%，核心消費者物價指數則上升2.02%。

中研院經濟所分析，由於電價調漲對物價的影響需要時間反應，房價的持續上漲對租金也造成壓力，加上軍公教加薪亦帶動整體薪資的調升，以及中南部因颱風豪雨成災的影響，2024下半年通膨壓力不可小覷，預期2024年CPI成長率為2.21%。這項預測比中央銀行、中經院、台經院的預測值都還要高。

至於生產者物價指數(PPI)，中研院指出，受到電力設備、化學材料、藥品、電子產品等價格上漲，以及4月起電價調漲影響，預估2024年PPI成長率為1.26%。

在經濟成長率方面，中研院經濟所去年底估2024年經濟成長率為3.02%，今日大幅上修今年經濟成長率至3.88%。中研院經濟所兼任研究員林常青表示，此次大幅上修經濟成長率到接近4%，關鍵在於出口，人工智慧（AI）及高速運算熱潮助攻，加上全球需求回溫，讓台灣出口寫下亮眼成績，他對景氣前景審慎樂觀。

中研院經濟所預測，今年全年實質商品及服務輸出成長率達8.48%。AI需求活絡帶動相關供應鏈投資，可望挹注下半年民間投資動能，在去年下半年基期較低的情況下，估全年實質民間投資年增率為0.86%。民間消費方面，民眾對於消費需求維持熱絡，加上股市交易活絡、旅遊需求暢旺等因素，全年實質民間消費成長率達2.62%。

中研院指出，展望下半年仍有不確定因素，主要經濟體緊縮貨幣政策調整時點，影響金融市場震盪、匯率的穩定；美國大選結果的高度不確定性影響美中角力與國際競爭，導致全球供應鏈的重整，進而衝擊台灣經貿動能並影響投資意願；而地緣政治風險與氣候變遷影響大宗物價商品價格波動，增加生產及運輸成本，增添全球通膨走勢的不確定性。