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漲電價效應 中研院調查：上半年消費者預期通膨升溫

中央社／ 台北31日電

中研院經濟所今天首度公布「消費者預期與政策反應調查」，發現今年4月，消費者預期一年後生活成本上升的情況，比去年10月調查大增10個百分點，經濟所推測原因與4月電價調漲有關，顯示今年上半年，台灣消費者對於通膨預期升溫。

中研院經濟所總體經濟預測小組自民國112年10月起，進行每半年一次問卷調查，了解台灣消費者對物價變化的預期。

中研院經濟所說明，雖然消費者物價指數（CPI）變化是一般用以衡量通膨的指標，但CPI變化幅度常被認為與消費者對物價感受有落差，因此團隊針對消費者更有感的生活成本預期，以及近期與消費者相關的總體經濟政策反應進行調查。

今年4月調查結果顯示，有6成4的消費者預期一年後生活成本會上升，比去年10月調查時的5成4足足高了10個百分點。其中「交通與能源開銷」預期上升的幅度最大，原因可能與今年4月電價全面調漲有關。

政策反應部分，去年10月調查「全民普發現金6000元」使用情況，結果顯示，有8成6的消費者已在去年10月花掉普發現金6000元，值得注意的是，僅有18.4%消費者用政府普發的現金購買「原本沒有打算要買的東西」，初步估計政策邊際消費傾向為0.16，顯示普發現金用途多是替代原有支出。

今年4月政策反應調查針對近3年基本工資調升和今年軍公教加薪對雇主調薪意願的調查，結果顯示，基本工資調升和軍公教加薪兩政策併行，對台灣名目薪資中長期成長可能有正面影響。

中研院經濟所研究員楊淑珺表示，經濟成長、物價上漲的情況下，適度調薪可以維持購買力，但近十年基本工資調幅大過CPI升幅，必須關注長期薪水調升的趨勢是否與勞動生產力成長吻合，如果勞動生產力的增幅趕不上薪資成長，將衍生兩大隱憂。

楊淑珺接著指出，一是雇主的聘僱意願會下降，第二，長期來看，薪資升幅大過生產力提升，將對企業國際競爭力帶來負面影響。

中研院經濟所提醒，此調查目的在於提供初步、即時的評估，一方面作為政策調整參考，另一方面激發經濟學者對政策議題研究的興趣。

中研院 消費者物價指數

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