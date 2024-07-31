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中研院上修經濟成長率至3.88% 示警通膨不可小覷

中央社／ 台北31日電

中央研究院經濟所今天發布經濟預測，上修2024年經濟成長率至3.88%，認為下半年國內景氣穩定復甦，但電價調漲、房價上漲帶動房租、軍公教調薪及颱風，都可能為物價上漲帶來壓力，「下半年通膨壓力不可小覷」。

中研院經濟所去年底估2024年經濟成長率為3.02%，今天最新預測上修今年經濟成長率至3.88%，大幅增加0.86個百分點。

中研院經濟所兼任研究員林常青說明，此次大幅上修經濟成長率到接近4%，關鍵在於出口，人工智慧（AI）及高速運算熱潮助攻，加上全球需求回溫，讓台灣出口寫下亮眼成績，他對景氣前景審慎樂觀。

林常青表示，現在最熱門話題是巴黎奧運，他以法國知名甜點「火焰可麗餅」比喻經濟情勢，火焰代表熱情活躍，表示外需持續熱絡，可麗餅質地柔軟，而火焰的溫度可以把可麗餅的芳香帶出來，象徵在外需帶動下，內需同步增溫。

根據中研院經濟所預測，受惠全球貿易量成長回升，加上新興科技應用需求強勁，今年全年實質商品及服務輸出成長率達8.48%。出口活絡帶動相關供應鏈投資，可望挹注下半年民間投資動能，雖然企業投資計畫仍偏保守，在去年下半年基期較低的情況下，估全年實質民間投資年增率為0.86%。

民間消費方面，隨著國內景氣增溫，民眾對於消費需求維持熱絡，加上股市交易活絡、旅遊需求暢旺等因素，全年實質民間消費成長率達2.62%。

儘管全年景氣表現亮眼，經濟成長率「坐3望4」，中研院經濟所提醒，下半年仍有3大不確定因素，短期是美國聯準會的降息步伐，第3、4季降多少，幅度會影響國外需求與投資；美國大選結果的高度不確性性影響美中角力與國際競爭，將牽動產業鏈轉移，以及中國經濟情勢發展，都必須密切關注。

物價方面，中研院經濟所認為今年消費者物價上漲率（CPI）將持續高於2%的通膨警戒線，預測值為2.21%，比中央銀行、中經院、台經院的預測值都還要高。

中研院經濟所認為，4月起電價調漲，對物價的影響需要時間反映，房價持續上漲對租金也造成壓力，加上軍公教加薪帶動整體薪資調升，以及中南部因颱風豪雨成災的影響，「下半年通膨壓力不可小覷」。

中研院

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