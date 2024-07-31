Google 台灣發表白皮書 提出 AI 政策與法規的建議

Google「智慧台灣計畫」邁入第七年，也委託Access Partnership、Deloitte等單位進行研究，深入了解 AI 為台灣帶來的潛力，也期待透過 AI 驅動的科技，提升台灣的經濟韌性、數位韌性，還有社會韌性，邁向永續成長的未來。

Google 31日發表〈台灣AI發展與治理：Google的洞察與展望〉白皮書，Google希望能夠繼續透過由 AI 驅動的科技,提升台灣的經濟韌性、數位韌性還有社會韌性，成就長久穩健發展的基礎，迎接一個可以持續成長的未來。

Google台灣總經理林雅芳表示，台灣不要以島為心態，要跨出台灣、向國際發展，人才也需要跨領域的發展。她也提出，Google預計在8月在台灣推出「駐點科學家」計畫，幫助台灣培育更多AI相關人才。

Google在白皮書中提出三大建議，呼籲共同邁向AI時代。第一是投資AI基礎建設、打造鼓勵創新的環境，網路與運算的基礎建設為推動AI發展的關鍵，需要政府資源投資AI研發以及網路、運算的基礎設施,並開放資源給公私部門的研究及開發團隊，促進AI科技被廣泛應用與激發創新。第二是發展 AI時代下的人才培育體系，協助勞工因應AI轉型、強化AI專業人才培育，政府可與企業合作，除了提供勞工技能培訓、增加在地AI人才，同時鼓勵企業推出跨領域的技能培訓、證書課程，並吸引世界頂尖的AI人才來台。第三是促進AI科技普及化政府機關率先採用AI科技，有助於培育社會大眾的AI素養、提高企業運用AI技術意願，推動普及；同時協助傳統產業與中小企業導入AI，制定全國性的策略、提供技術指導還有AI教育訓練、推出低利貸款和補助計畫，鼓勵各行各業應用AI技術。

台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻也指出，台灣要掌握AI發展契機，建議五大原則框架，鼓勵台灣AI法規與國際接軌。包括首先是要採用風險導向的AI法規架構，主要是掌握風險並予以規範；第二是維持平衡的著作權法規框架；政策要鼓勵公開數據使用，但兼顧隱私與安全設計；以及政策與法律要考慮到AI的跨領域本質，例如很多領域都涉及對隱私的規範，但可能限制AI在應用數據的發展；最後也希望台灣法規框架要具備國際互通性，例如五大工業國、OECD已經有各種法規，可做為台灣的參考。