【債勢來襲】好數據來了，聯準會將吹起降息東風

等著，等著，等著……..全世界都翹首等待超過大半年，聯準會終於要降息了嗎？聯準會主席鮑爾在近期發表言論表示，聯準會不一定需要等到通膨降到2%才開始降息！再加上7月初公布的最新數據，都讓聯準會更有底氣，在抑制通膨方面，確實取得了更多進展並已見到多項更好的數據，如此鼓舞了市場對於聯準會即將降息的共識愈來愈濃厚。

好數據！6月CPI提供更多通膨降溫證據

美國6月CPI顯示廣泛減速，聯準會關注的超級核心通膨(扣除住房)持續下滑，從核心服務CPI的三大組成來看(下左表格)，今年3~6月呈現逐月降溫趨勢！顯示聯準會最在意的消費者物價全面降溫已然成形。

資料來源：Bloomberg, 野村投信整理；資料日期：2024/07/12

入手美國公司債的倒數時刻

近期從聯準會主席鮑爾的發言看出，隨著通膨走低，聯準會9月降息的機率大增，公債殖利率勢必隨之下行，而美國投資級公司債總報酬與10年期公債殖利率走勢呈高度負相關(過去十年相關係數高達-0.838*)，代表著一旦聯準會開始降息，對投資級公司債的價格推升效果值得期待！考量目前美國投資級公司債在到期殖利率、存續期間及平均價格層面都在極佳的位置，具備高度吸引力，建議投資人不妨趁著降息來臨前，加快腳步，入場布局投資級債市。

資料來源：Bloomberg, 野村投信整理；資料日期：2024/07/10。*統計期間自2014/06/30~2024/06/30採週資料計算。

首選國人最愛高盛投資級債

聯準會即將吹起降息東風，債券的黃金時代即將到來，不妨參考市場上投資債券基金的風向。根據基金資訊觀測站統計資料，高盛投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)為境外投資級債基金中國內投資人持有金額項目排行第一名(1)。本基金目前持債數目接近700檔，以美元投資級債為主，持債比重達97.2％(2)，而美國投資等級債發行企業，大多數營運多以美國國內為主，因此較不易受到地緣政治風險影響基本面，值得投資人納為長期投資的債券資產核心部位。

資料來源：高盛，野村投信整理，2024/05/31。以上公司僅為資產配置說明，非為投資之建議；以上比重%為持股佔基金淨值百分比，惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。決定投資標的信用評等方式為採用國際信用評等公司標普的長期信用評等(以最高者計)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證 ，而非本文提及之投資資產或標的。(1)資料來源：基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/home)；資料日期截至2024/06/30。(2)資料來源：高盛，野村投信整理；資料日期：2024/05/31。

新降息循環的來臨，資金派對前奏響起，投資等級債於升息結束後的表現優於其他債種，加上當前評價面仍具吸引力，也兼具防禦力，可作為平衡資金波動的好工具！建議投資人不要錯過息利雙收的入手時機，掌握美國聯準會啟動降息循環的投資契機。了解更多：【債勢來襲】

<野村投信贊助刊登>

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書（投資人須知）。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。野村投信為高盛系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】AMK01-240700106