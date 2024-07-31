2名NCC卸任委員提4大建言 籲盡快人事同意權審查

NCC委員林麗雲、王維菁4年任期到今天為止，提出4大建言，呼籲立法院朝野政黨盡快開啟NCC委員人事同意權的審查，擔心未來延任委員會的組成，缺乏傳播專業委員，審理傳播案件恐引發更多社會質疑與混亂。

行政院昨天發函國家通訊傳播委員會（NCC），指NCC副主委翁柏宗自8月1日起延任並代理主委職務，NCC在8月後的組成為4委員，包含翁柏宗、王正嘉、陳崇樹與王怡惠。

林麗雲、王維菁呼籲，立法院朝野政黨盡速開啟NCC委員人事同意權的審查，以解決依舊法延任委員其缺乏新民意基礎與政治正當性的問題。

林麗雲、王維菁表示，延任委員會目前由2位電信、1位法律以及1位經濟專長委員組成，並無任何傳播專業委員，可能讓NCC未來監理與審理傳播案件時，缺乏專業性、正當性與代表性。傳播類案件占NCC業務量比重最高，由無傳播專業委員組成的委員會審議傳播案件，恐引發更多社會質疑與混亂。

其次，台灣新聞頻道市場過度競爭導致獲益分散，導致新聞台仰賴業配、置入及政府標案，甚至逐步形成台灣政媒共生集團，透過政治與媒體影響力，除了藉土地開發牟利，也介入政治甚至政府領域，包括人事、個案與政策等，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為當今社會民主重大威脅之一。

林麗雲、王維菁表示，第3，由於政媒集團化，致使台灣電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失公信力和社會影響力，也導致台灣新聞頻道的社會信任度長期世界排名倒數，觀眾不耐且逐步流失，新聞台喪失實質社會影響力，逐漸難跟網路的多元立場及百花齊放競爭，也是台灣民主的另一危機。

第4，針對台灣電視新聞市場過度飽和及惡性競爭問題，作為台灣廣電媒體主管機關，NCC有責任在新聞頻道市場結構上有相關規劃，像是改善進退場機制，包括檢討現行申設、評鑑、換照機制的實質效能，研析更公開透明的審查制度，建立公正的評鑑指標與評分，並公開評分質化與量化結果。

此外，林麗雲、王維菁也建議，NCC應定期提出電視新聞市場結構多元性分析報告，檢討台灣電視新聞頻道數量與競爭結構的較適規模等。

2名委員指出，新聞是民主政治的基石，是參與公共事務的主要媒介，也是重要的言論公共領域，希望未來台灣電視新聞市場能逐步擺脫過度競爭、市場失靈的惡性循環，避免政媒掛勾，以善盡新聞媒體對國家社會的民主守望監督責任。