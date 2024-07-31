川普槍擊案恐釀「黑天鵝」？台廠高管：製造業憂心重重

美國共和黨總統候選人川普近日在賓州召開選前造勢時，竟突然遭遇一名民眾槍擊，幸好子彈僅擦過他的右耳，未造成嚴重影響，不過金融市場就沒他這般好運了，美股走勢也隨槍擊案的爆發，遭受到不小的衝擊。代工大廠英業達（2356）資深副總陳逸萍則向《經濟日報》透露，在川普躲過那顆奪命子彈後，各地湧現的大批支持聲浪，進一步助長他勝選的機率，但這也讓全球製造業對未來經濟的發展憂心不已。

陳逸萍坦言，近幾年市場因突然爆發的新冠疫情（COVID-19）、以及中美貿易戰猛烈的砲火影響，成天都有各種「黑天鵝」飛來飛去，而共和黨總統候選人川普，原本就因主張包括「將對來自中國大陸的商品課徵高達60%的關稅」等較偏激的政見，而引發市場正反兩極的聲音不斷，隨著他此次驚險的躲過一劫，且除耳朵擦傷外、全身上下毫髮無傷，也讓他勝選的機率好像又變得更大了。

對此，陳逸萍坦言，目前市場上有不少製造業者對近年「中美貿易戰」造成的影響，還有川普親口喊出「將課60%的高關稅」等政策，打從心底的感到憂心。而也有不少業者為防止受到選舉結果的衝擊，各自提早開始構思應對措施、著手安排前置的防範作業。此外，由於全球都已遭遇人口老化的危機，除了部分廠區的人才高齡化，缺工問題也接連出現，且製造業受到的影響最為劇烈。

事實上，隨著川普正式代表共和黨參選、角逐下屆美國總統寶座後，他也因為自身的過激言論，而頻頻引起全球網友的熱議，近期他除了在受訪時曾放話直言「台積電搶走美國的晶片生意」、更直接對中國放話，「若自己當選就會取消中國的最惠國待遇」，而這些言論除了讓中美貿易戰的戰火冒的更加激烈，更牽動市場「黑天鵝」的接連探頭。