經部拍板…國產車自製率 須逐年提高

大陸汽車品牌可能透過ＣＫＤ（completely-knocked-down，完全散裝組裝）方式進入台灣市場變身為「國產車」的話題延燒，經濟部昨天拍板，車廠若引進中國車款在台組裝銷售，將強制訂定國產化比率，上市第一年百分之十五，逐年調高比重至第三年的百分之卅五，並且溯及既往，新制明天上路。

這項新制將直接衝擊市場熱銷的ＭＧ及中華車即將引進的大通汽車，未來國內六大車廠，包括國瑞、裕隆、本田、福特、三陽、中華車引進車款也會審查是否為「中國車款」、並且要求國產化承諾。

至於新制適用的國產車包括燃油車及電動車，而且只針對「中國車款」。經濟部對「中國車款」定義有四項，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌、國際品牌在大陸廠生產者及中國大陸品牌。國內車廠若要引進這些車款來台組裝、銷售，就會面臨嚴審，並要求一開始就有國產化承諾。

目前大陸整車及車輛底盤不允許進口來台，但英國汽車品牌ＭＧ被陸企收購，中華汽車引進ＭＧ，並自大陸進口零組件在台組裝，遭立委質疑自大陸引進整車零組件達百分之九十五，來台組裝進行不公平競爭，還包裝成國產車。官員透露，新制實施就是避免類似ＭＧ爭議再次發生。

業界則分析，不受新制影響的品牌包括TOYOTA、中華商用車、納智捷，而日產、福特、現代、本田以及最大苦主中華車ＭＧ將受衝擊。業界指出，新規定旨在排除大陸，但在自由競爭市場，大陸產業的身影無所不在，新規定恐緊縮台廠動能。

此外，車廠評估引進國際品牌來台組裝時，必須考量競爭力，畢竟一條產線的投資動輒以十億元為單位，做好了卻賣不掉，還有誰願意在台投資生產？當國產者已沒有價格競爭優勢，恐讓消費者不埋單，投資者血本無歸。