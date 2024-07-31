審計部：農漁產出口值連兩年下滑

根據全球生活成本資料庫網站「Numbeo」最新統計，以房價及可支配所得中位數計算，台灣近期房價所得比來到20，相較該網站年初數據，在全球排名中上升了一名，是第15名。住商機構彙整內政部數據，全國第一季房價所得比來到10.35，是有統計來最高，象徵國人不吃不喝，至少都要近10年才買得了房。買房難不是新聞，全台有哪個地區房價合理？

2024-07-31 06:00