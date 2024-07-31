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審計部：農漁產出口值連兩年下滑

聯合報／ 記者蔡晉宇李柏澔／台北報導

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，中國大陸自前年宣布禁止台灣部分農漁產品輸入後，我國農漁產品對中國大陸輸出大幅下滑，即便對日本出口值成長，仍無法彌補禁令後減少的外銷缺口，農產總出口值已出現連二年下滑。

審計部指出，中國大陸自二○二一年起陸續宣布暫停我方部分農漁產品輸入，農業部為減輕國內市場銷售壓力，積極推動農漁產品海外拓銷獎勵計畫，但依農貿統計，二○二二年農產品總出口值仍較二○二一年大幅減少四億三二四○萬餘美元，約七點六個百分點，其中對中國出口值驟減約四點四億美元，衰退幅度近四十個百分點。

決算報告指出，去年一至十月農產品總出口值四十點五八億美元，較二○二二年同期減少三點七億美元，再減約八個百分點。相關單位從二○○八年至去年十月底止，辦理產銷調節措施的農糧作物品項高達廿九項，包括香蕉、鳳梨、文旦柚、芒果等，但仍連續多年出現產銷失衡而須緊急調節情形。

農業部回應，已盡所能透過種植產銷資訊提醒農民分散風險，不過很多產銷失衡往往是天候異常所致，將持續開拓新產品及新外銷市場。

分散風險 農業部

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