快訊

奧運游泳／王冠閎200蝶總排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

大陸車銷台 強制國產化…台製零件比重逐年提高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部30日宣布，若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制一開始就訂國產化率。記者黃淑惠/攝
經濟部30日宣布，若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制一開始就訂國產化率。記者黃淑惠/攝

經濟部昨（30）日宣布，若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制一開始就訂國產化率，上市第一年15%，上市第二年25%，第三年35%，業者在地化供應鏈比重須逐年提高比例，並且溯及既往，自8月1日起實施。

對於新制上路前已上市車款和即將上市的「中國車款」，亦將要求在地化供應鏈合作價值比率。

此新制直接受影響是中華（2204）車已引進的MG及裕隆即將引進的大通汽車，未來國內六大車廠，包括國瑞、裕隆（2201）、本田、福特、三陽（2206）、中華車引進任何車款也會審查是否為「中國車款」、並且要求國產化承諾。

這項新制適用國產車包括燃油車及電動車，而且只針對「中國車款」。經濟部對「中國車款」定義有四項：一是陸資與國際品牌合資者、陸資併購之國際品牌者、國際品牌在大陸廠生產者及大陸品牌者。國內車廠若要引進上述車款來台組裝、銷售，就會要被嚴審，並要求一開始就有國產化承諾。

目前我國禁止大陸整車及車輛底盤進口來台。英國汽車品牌MG遭大陸收購，中華汽車引進MG，並自大陸進口零組件在台組裝，在台銷售創下佳績。民進黨立委王世堅先前質疑，自大陸地區引進整車零組件達95%，來台組裝進行不公平競爭，還包裝成國產車。經濟部先前已與中華汽車協商，中華汽車承諾將逐年提高國產零件採購。官員透露，截至目前為止，國內車廠引進中國大陸車款只有MG及大通汽車，而新制實施，就是避免類似MG爭議再次發生。

經濟部強調，為維護我國車廠與零組件競爭力，並且考量各國對陸製汽車多有管制，已協調財政部、交通部與環境部研擬國產車新制做法。今年7月26日在台灣區車輛工業同業公會拜會經濟部時，已向業者說明政府後續規劃；並且於昨日邀集各車廠說明新制實施作法。

國產車 經濟部

延伸閱讀

兩樣情？全球黃金需求達新高 陸Q2金飾需求卻創15年來同期新低

港大學者主張「關掉A股市場」 言論遭微博等平台刪除

「要自由、要民主」北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

防止洗產地 經濟部拍板國產車自製率比率需逐年提高

相關新聞

再生能源轉型進度落後 太陽能、風力發電量未達標

審計部公布去年度中央政府總決算報告，在查核政府推動能源轉型章節指出，太陽光電建置容量已逐年上升，有助綠電推展，但仍未達成...

大陸車銷台 強制國產化…台製零件比重逐年提高

經濟部昨（30）日宣布，若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制一開始就訂國產化率，上市第一年15%，上市第二年25%，第...

外銷訂單國內生產比逾50% 以伺服器產品挹注最大

國內生產比重持續突破50%大關，經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流...

審計部：農漁產出口值連兩年下滑

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，中國大陸自前年宣布禁止台灣部分農漁產品輸入後，我國農漁產品對中國大陸輸出大幅下滑...

台灣買房有多難？首季數據顯示只剩一區房價還「合理」

根據全球生活成本資料庫網站「Numbeo」最新統計，以房價及可支配所得中位數計算，台灣近期房價所得比來到20，相較該網站年初數據，在全球排名中上升了一名，是第15名。住商機構彙整內政部數據，全國第一季房價所得比來到10.35，是有統計來最高，象徵國人不吃不喝，至少都要近10年才買得了房。買房難不是新聞，全台有哪個地區房價合理？

經部拍板…國產車自製率 須逐年提高

大陸汽車品牌可能透過ＣＫＤ（completely-knocked-down，完全散裝組裝）方式進入台灣市場變身為「國產車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。