大陸車銷台 強制國產化…台製零件比重逐年提高

經濟部昨（30）日宣布，若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制一開始就訂國產化率，上市第一年15%，上市第二年25%，第三年35%，業者在地化供應鏈比重須逐年提高比例，並且溯及既往，自8月1日起實施。

對於新制上路前已上市車款和即將上市的「中國車款」，亦將要求在地化供應鏈合作價值比率。

此新制直接受影響是中華（2204）車已引進的MG及裕隆即將引進的大通汽車，未來國內六大車廠，包括國瑞、裕隆（2201）、本田、福特、三陽（2206）、中華車引進任何車款也會審查是否為「中國車款」、並且要求國產化承諾。

這項新制適用國產車包括燃油車及電動車，而且只針對「中國車款」。經濟部對「中國車款」定義有四項：一是陸資與國際品牌合資者、陸資併購之國際品牌者、國際品牌在大陸廠生產者及大陸品牌者。國內車廠若要引進上述車款來台組裝、銷售，就會要被嚴審，並要求一開始就有國產化承諾。

目前我國禁止大陸整車及車輛底盤進口來台。英國汽車品牌MG遭大陸收購，中華汽車引進MG，並自大陸進口零組件在台組裝，在台銷售創下佳績。民進黨立委王世堅先前質疑，自大陸地區引進整車零組件達95%，來台組裝進行不公平競爭，還包裝成國產車。經濟部先前已與中華汽車協商，中華汽車承諾將逐年提高國產零件採購。官員透露，截至目前為止，國內車廠引進中國大陸車款只有MG及大通汽車，而新制實施，就是避免類似MG爭議再次發生。

經濟部強調，為維護我國車廠與零組件競爭力，並且考量各國對陸製汽車多有管制，已協調財政部、交通部與環境部研擬國產車新制做法。今年7月26日在台灣區車輛工業同業公會拜會經濟部時，已向業者說明政府後續規劃；並且於昨日邀集各車廠說明新制實施作法。