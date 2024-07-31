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國產車零件自製率調升 經部：強化零組件鏈競爭力

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部祭出「中國車款」在台組裝強制國產化，引進第一年就要承諾國產化，車廠沒有任何測試市場緩衝時間，就有國產化負擔，此舉相當程度提高引進中國車款的門檻。經濟部認為，新制意在維持國內公平競爭市場，可使國產車及零組件供應鏈強化競爭力。

經濟部官員指出，目前國內六大車廠國產化比例程度不一，約在30%至78%之間。

從過去經驗來看，國產化並不會提高生產成本。以Toyata熱門車款為例，在台生產比例高達70%以上，它一引進新車款，一開始國產化比例就拉高至七成，2023年創造出4萬輛國產車出口的佳績，這就是台灣國產化價格及生產的展現。

國產車 經濟部

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