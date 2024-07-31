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國產車零件自製率調升 車廠：政府應給緩衝期

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
經濟部重拳出手，要提升國產車的台廠零組件自製率，意在管制大陸品牌車輛侵台，官方認為這是治本之道，但業界不免憂心。記者黃淑惠/攝影
經濟部重拳出手，要提升國產車的台廠零組件自製率，意在管制大陸品牌車輛侵台，官方認為這是治本之道，但業界不免憂心。記者黃淑惠/攝影

經濟部重拳出手，要提升國產車的台廠零組件自製率，意在管制大陸品牌車輛侵台，官方認為這是治本之道，但業界不免憂心，包括TOYOTA、中華商用車、納智捷等品牌認不受影響，但最大苦主中華（2204）車MG，和日產（NISSAN）、福特（FORD）、現代（Hyundai）、本田（HONDA）等都「剉咧等」，預期未來國產車占比恐大縮水。

相對不受影響的和泰車表示，和泰汽車與國產車製造廠國瑞汽車，無論於適用對象與比率上，商品目前均不受影響。

國產車新制各方影響
國產車新制各方影響

未來也將配合政府政策，支持現地零組件，與供應廠商共同成長。

車輛公會日前表示，國內市場規模不大，且已是成熟且競爭激烈的市場，因此雖支持推動零組件國產化，但初期不宜過高，提升國產化率需要時間及市場規模支持，也需政府協助零件業者提升競爭力。

汽車業者也認為，汽車國產化率需要長時間驗證，建議要給業者一些緩衝時間執行。

經濟部新致意在針對四個主要對象，即陸資與國際品牌合資者、陸資併購之國際品牌者、國際品牌在中國大陸廠生產者及中國大陸品牌者，納入管理機制內。不過，業界則認為，在自由競爭的市場，大陸產業的身影無所不在，此令一出，恐緊縮台廠動能。

再者，在業界的立場上，必然贊同台廠自製率占一定比重，不過，車廠在評估引進國際品牌來台組裝時，必須考量競爭力，畢竟一條產線的投資動輒以10億元為單位，做好了卻賣不掉，那還有誰願意在台投資生產？進一步說，當國產者已經沒有價格競爭優勢，那會有什麼結果？消費者不埋單，投資者血本無歸。

就經濟部當前的規範來看，目前台灣可見的國產車品牌都很難置身事外。國產車初步零組件自製化的範圍大致是輪胎、鋁圈、地毯、玻璃等，鈑金、保險桿則視情況而定，一般自製化的程度在二成左右，如果銷量較好，導入時程較久，則可望進一步提高。

不過，若要三年內達到35%自製率，對業者而言有難度、投資有風險，未來國產車占整體市場的份額勢必會大幅縮水。


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