再生能源占比達20%達陣...恐拖到後年11月

審計部昨（30）日公布去年度中央政府總決算報告，在查核政府推動能源轉型章節指出，光電、風電發電量均未達目標值。對此，經濟部能源署暫不回應。經濟部先前發布「2023年全國電力資源供需報告」指出，能源轉型原訂2025年再生能源占比達20%目標，將推遲到2026年11月達標。這已是第二次推遲。

根據最新電力供需評估，經濟部預估，2024年再生能源發電占比約12.1%左右。而原規劃2025年再生能源發電占比20%目標，受新冠疫情影響，建置工程進度落後，以現階段進度評估2025年再生能源發電占比可達15%，2026年11月起再生能源發電占比可達20%之目標，2030年持續擴大至 24.7%。

經濟部表示，我國再生能源設置量截至2023年底已達17.96GW，發電占比從2016年的4.8%（127.3億度）提高至9.5%（268.7億度），其中，風力與太陽光電全年發電量從25.7億度成長至191.5億度，已經是過去的七倍以上。

報告表示，推動再生能源是實現2050年淨零排放目標的關鍵工作之一，除了太陽光電和風力發電之外，政府積極推動地熱能和生質能等多元再生能源的發展，以提高能源來源的多元性和穩定性。

經濟部還回應，疫情影響離岸風電設置為全球現象，經濟部已和指揮中心合作研擬專案配套措施，估今年底風機累計設置數可達200座以上。