再生能源轉型進度落後 太陽能、風力發電量未達標

審計部公布去年度中央政府總決算報告，在查核政府推動能源轉型章節指出，太陽光電建置容量已逐年上升，有助綠電推展，但仍未達成整體預期目標，且差額逐年擴大；已運轉風場的發電效益同樣未如預期，另有機組維修備品清單資料完整性不足，海事工程審查進度及船舶調度作業都趕不上等情況，都需要再精進。

審計部表示，政府規畫2025年、2050年達成綠能占總發電量二成、逾六成政策目標，並以發展太陽光電為主要推動策略，但截至去年底，太陽光電累計裝置容量為12,417MW，較目標量14,000MW仍短缺近1,600MW，且差額有逐年擴大趨勢；漁電共生專案執行情況，更是較2025年設定目標減少約1,800MW，另有部分漁電共生案場未具養殖事實等狀況。

審計部指出，經濟部等九個機關單位規畫辦理45項光電專案，有高達14項設置成效未如預期，裝置容量也較預期減少約1,500MW，有八項達成率甚至未及四成，加上相關部會對盤點方法、指導方針、技術研發及法制作業等均尚未完備，恐影響光電設置目標達成率。

關於風電，審計部表示，截至去年底止，能源署於示範、潛力二個階段核准契約容量5,617MW，與2025年底目標量相較，尚不足120MW，又完成安裝風機數量283支，裝置比率僅約五成，且允能一期等三座風場，逾期一年以上仍未完成。

審計部指出，已運轉風場的發電效益，同樣未如預期，離岸一期計畫建置21部機組，已在2021年底商轉併聯發電，但2022、2023年度可用率分別為八成三及八成五，未達可行性報告預期（約八成七）與承商承諾（八成九）之運轉目標。離岸二期方面，計畫已進入要徑工程階段，但海事工程相關審議程序，截至今年3月仍尚未完成，水下基礎安裝工作船舶調度作業亦未如預期，均經函請台電公司研謀善策妥處。

針對審計部查核政府能源轉型政策成果，發現光電建置容量有逐年上升，但距離目標量仍有短缺缺口還有擴大趨勢，另外風場發電效益，連兩年可用率未達到預期成果，還有3座風場逾期未完成，風機安裝量也只有五成而已。

民進黨立委許智傑則坦言，光電和風電還有許多，需要努力的空間，未來政府要繼續打拚，兼顧穩定供電。

國民黨立委謝衣鳳質疑，未來恐還要仰賴火力發電，煤炭及天然氣的發電，無法擺脫空氣汙染，更造成發電的成本增加，影響未來民生用電，以及產業的發展。