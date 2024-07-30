颱風凱米洗禮 經部：346支風機仍佇立台灣海峽

中央社／ 台北30日電
圖為風力發電。圖／本報系資料照片
圖為風力發電。圖／本報系資料照片

過去曾有名嘴擔心颱風過境，離岸風機恐難挺過強勁風浪。經濟部今天表示，經過颱風凱米的洗禮，346支離岸風機仍佇立台灣海峽，颱風過境期間、24日時也穩定發出200萬瓩的電力，相當於一座核三廠的發電量。

經濟部晚間在臉書發文表示，過去曾有名嘴擔心，颱風過境，台灣海峽上的風機還剩多少支運轉；颱風凱米再次證明，346支離岸風機都還在，颱風時也穩定發出200萬瓩的電力（7月24日白天），相當於一座核三廠的發電量。

經濟部指出，世界加速發展風電的同時，正遭遇施工船供應不足的挑戰，但至今年7月，台灣已增加65支離岸風機。

標準局官員接受中央社訪問表示，台灣在2017年和日本合作提出風機抗風的新規範，離岸風機必須符合Class T的風力機等級，意即每10分鐘平均風速達每秒57公尺，相當於17級風的強烈颱風，這個標準比歐洲頂規的Class 1A還高。

不過，官員補充，一定風速以上仍須鎖風機，避免葉片高速運轉，至於停機風速（cut-off speed）多少，端看每個風場使用風機的設計，一般來說每秒25至35公尺。

至於風機耐震部分，台灣離岸風電產業協會（TOWIA）指出，風機除了抗颱，也須以475年回歸期所計算得出的平均震度6級，做為風機耐震要求，以確保風機的品質。

經濟部 颱風

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