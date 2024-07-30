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經長：數據中心選址可貼近發電系統 降低傳輸損耗

中央社／ 台北30日電
AI及半導體產業發展提高用電需求。（路透）
AI及半導體產業發展提高用電需求。（路透）

AI及半導體產業發展提高用電需求，經濟部長郭智輝建議，國際大廠來台設立數據中心時，選址貼近發電系統，透過發電、儲電等方式使用電力，降低電網傳輸損耗，政府也將確保永續供電、並提供具有成本競爭優勢的電力。

AI發展提高用電量，電力議題備受關注，郭智輝今天接受DIGITIMES電子時報節目專訪表示，由於半導體和AI大廠加碼投資台灣，預估2030年用電成長12%，他也保證，台灣2030年前供電無虞。

不過他指出，若突然建立非常大、用電等級高達1GW的R&D Center（研發中心），這樣供電會比較緊張，但若研發中心或是數據中心用電量介於100至200MW，非常歡迎來台灣投資。

至於如何提早布局因應電力需求提高，郭智輝表示，每個月都在檢討，由於設立新電廠需要約6年，現在也希望推動深度節能、汰換老舊電力設備，以達到節能成效。

郭智輝建議，希望國外的製造廠商或數據中心來台投資時，選址能貼近發電系統，透過發電、儲電等方式使用電力，降低透過電網傳輸時所造成的損耗。此外，儲能也是發展風力、光電的關鍵，看好儲能產業未來發展性高，會努力讓電力使用更有效率。

郭智輝強調，政府將確保永續供電、以及提供具有成本競爭優勢的電力，台灣的工業電價是全球第3便宜，加上有許多優秀工程師等人才，因此吸引許多國際數據中心落腳台灣，世界級廠商進駐台灣也帶來許多新科技。

為滿足大廠對綠電需求，郭智輝表示，政府積極發展風力、太陽光電和氫能發電等，原本綠電占比目標為2025年達20%，但疫情期間造成綠能建置速度不如預期，現在目標調整為2026年綠電占比將達20%。

供電 太陽光電

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