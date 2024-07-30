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國產車組裝新制 和泰車：適用對象與比率不受影響

中央社／ 台北30日電
和泰汽車。（業者提供）
和泰汽車。（業者提供）

為防堵中國汽車零配件化整為零來台，經濟部8月1日將實施國產車組裝新制，對此和泰車和國瑞汽車今天晚間回覆記者詢問表示，在適用對象與比率上，相關車款商品目前均不受影響，未來也將配合政府政策，支持在地零組件。

經濟部產業發展署今天表示，台灣並未開放中國整車來台銷售，同時限制有成車特徵的底盤也不得進口來台，但國內有汽車整車業者疑化整為零，從中國引進整車零組件達95%比率，來台組裝進行不公平競爭。

產發署將於8月1日實施新制，若國內業者規劃引進4種車款樣態，將受管制，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者。

此外產發署表示，在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也將要求業者符合國產化零件採購比率。

和泰車晚間回覆記者詢問表示，產發署8月1日起實施在地化供應鏈合作價值比率要求新制，和泰汽車與國產車製造廠國瑞汽車，無論在適用對象與比率上，相關車款商品目前均不受影響。

和泰車表示，未來也將配合政府政策，支持在地零組件，與供應廠商共同成長。

針對政府對國產車設零件自製率門檻，台灣區車輛工業同業公會日前表示，由於台灣市場規模不大，且已是成熟並競爭激烈的市場，支持推動零組件國產化外，公會也認為初期比率不宜過高，提升國產化率需要時間及市場規模支持，也需政府協助零件業者提升競爭力。

汽車業者分析，國產車廠持續致力推動國產化比率，但汽車國產化率需要長時間驗證，建議給業者一些緩衝時間執行。

和泰車 國產車

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