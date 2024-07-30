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「中國車款」在台組裝將強制國產化 經部：國產車及零組件供應鏈受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
大陸汽車產業。（路透）
大陸汽車產業。（路透）

經濟部30日祭出「中國車款」在台組裝強制國產化，引進第一年就要承諾國產化，車廠沒有任何測試市場緩衝時間，就有國產化負擔，此舉相當程度提高引進中國大陸車款的門檻。經濟部認為，新制意在維持國內公平競爭市場，可使國產車及零組件供應鏈受惠。

熟知汽車產業經濟部官員指出，目前國內六大車廠國產化比例程度不一，約在30%至78%之間。從過去經驗來看，國產化並不會提高生產成本。以Toyata熱門車款為例，在台生產比例高達70%以上，它一引進新車款，一開始國產化比例就拉高至七成，2023年創造出4萬輛國產車出口的佳績，這就是台灣國產化價格及生產的展現。

經濟部指出，我國汽車產業和汽車零組件產業相互合作帶動下，分別創造出2,300億元及3,060億元的產值。各車廠與技術母廠授權下，引進技術在國內進行組裝成車，帶動產業發展。而我國汽車市場，新車每年約45萬輛，現階段國內組裝新車約25萬輛，進口車約20萬輛。

官員表示，因國內市場不大，對於大陸整車並未開放來台銷售，同時限制有成車特徵的底盤亦不得進口來台，其他部分未限制業者引進大陸零組件來台。新制則是針對引進「中國車款」在台組裝，要求承擔國產化責任，亦是維持與國產車公平競爭。

國產車 經濟部

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