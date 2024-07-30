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童子賢：將於氣候變遷委員會說明「核綠共存」
總統府預計8月上旬召開國家氣候變遷對策委員會議，擔任委員會副召集人的和碩聯合科技董事長童子賢今天表示，他已多次公開發言，提及核電綠電應共存、核電發電穩定且降低成本等，這次也會在委員會議說明。
行政院人事行政總處下午舉辦「高階人才AI共識營」，第一梯次由部會首長參與，3場講座講師分別為童子賢、iKala董事簡立峰、中研院資訊科學研究所研究員兼資訊處長陳伶志。
童子賢在共識營後受訪表示，社會很關心AI發展，今天重點是向部會首長介紹產業如何形成優勢生態鏈，藉以讓部會未來與AI相關的政策制定或是內部運作，比較能聚焦、討論。
國家氣候變遷對策委員會議預計8月上旬舉行，童子賢說，他已多次公開發言，提及核電綠電應共存、核電發電穩定且降低成本，以及台灣應適度縮小綠電佔用的國土面積等等，這些對減少碳排都會有幫助，此次也會在委員會議陳述。
他說，希望政府未來政策能重視核電搭配綠能，以及其他所有能減少碳排的能源都不該放棄，像是氫能、地熱發電、潮汐發電等，「所有能增加台灣電力供應的（能源），我們都不要放棄」。
國家氣候變遷對策委員會由總統賴清德擔任召集人，行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、童子賢擔任副召集人，執行秘書為環境部長彭啓明，副執行秘書由總統府副秘書長張惇涵擔任。
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