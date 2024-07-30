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申請四接環評補件展延 台電：不願成政治操弄對象

中央社／ 台北30日電
台電昨天送文至環境部，申請四接環評補件時間展延至年底。圖／聯合報系資料照片
台電昨天送文至環境部，申請四接環評補件時間展延至年底。圖／聯合報系資料照片

台電昨天送文至環境部，申請四接環評補件時間展延至年底。針對展延原因，台電坦言，環評補正資料已準備完成，但考量去年兩度初審都演變成選舉造勢舞台，「不希望再次成為政治操弄對象」，才會申請展延。

台電規劃在協和電廠新建2部燃氣機組，並建設外稱「四接」的天然氣接收站，預計2030年6月開始供電，目前全案在環評階段。

環境部今天表示，台電公司昨天下班前送文至環境部，申請四接環評補件時間展延至今年年底；環境部尊重開發單位提出需求，若無其他意見，將同意展延。

針對展延原因，台電表示，協和更新改建原是穩定供電議題，事實上，環評補正資料已準備完成，但考量去年兩度初審都演變成選舉造勢舞台，「台電不希望再次成為政治操弄對象」，因此發文申請展延。

基隆市長謝國樑去年以計劃已遭變更為由，廢止前市長林右昌任內核准的開發同意函；台電為此提行政訴願，農業部近日撤銷基隆市府的廢止處分，全案又回到環評初審階段。

前行政院環境保護署（現為環境部）於去年7月召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）第5次初審延續會議，但最後仍未能做成結論，環評委員要求台電公司針對各界所提書面意見答覆後，擇期再審。

台電 環評

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