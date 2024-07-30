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翁柏宗延任代理NCC主委 行政院回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院今日去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。圖／聯合報系資料照片
行政院今日去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員在立法院表決卡關，為避免8月1日起，NCC沒有主委，行政院30日去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委。對此，行政院發言人陳世凱表示，經瞭解立法院遲至29日16時30分左右始將咨文送至總統府。考量法律公布原已需作業時間，為避免主委有出缺情事，因此依現行「國家通訊傳播委員會組織法」第4條及第5條前段規定，於新法公布及施行前，暫由延任的翁柏宗依法代理主委職務。

陳世凱說明，「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案雖於7月16日由立法院三讀通過，惟經瞭解，立法院遲至昨日16時30分左右始將咨文送至總統府。考量法律之公布原已需作業時間，而現任主委陳耀祥、翁柏宗、委員王維菁與林麗雲等四人任期即將於7月31日屆滿。

陳世凱說，在新法未及公布生效與施行前，為維護國家通訊傳播委員會正常運作，而陳耀祥又因學校借調期間已屆滿須行歸建，以致主委將有出缺之情事，因此依現行「國家通訊傳播委員會組織法」第4條及第5條前段規定，於新法公布及施行前，暫由延任的翁柏宗依法代理主委之職務。

陳世凱強調，翁柏宗代理主委的相關程序皆係依法辦理，媒體報導所謂「無視組織法刪延任條款」云云，似未掌握法規公告生效以及施行等程序尚未完備等情。此外，翁柏宗既係於「依法」代理主任委員一職，報導稱「行政院⋯『指定』現任副主委翁柏宗擔任代理主委」等語，或於法規適用上有所誤解，特此說明。

NCC 立法院 總統府

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