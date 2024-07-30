防止洗產地 經濟部拍板國產車自製率比率需逐年提高

大陸汽車品牌可能透過CKD（completely-knocked-down，完全散裝組裝）方式進入台灣市場變身為「國產車」的話題延燒，經濟部今日拍板，車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高，相關措施將於8月1日實施。

到目前為止，大陸整車及車輛底盤不允許自大陸地區進口，但近期有立委關切，國內有汽車整車業者疑有化整為零情事，自大陸地區引進整車零組件達95%比率，來台組裝進行不公平競爭，嚴重影響國內零組件業者生計。

經濟部表示，為維繫國內汽車零組件業者，政府應讓業者有公平競爭的環境。為使台灣車廠與零組件保有競爭力，並因應國際局勢發展變化，並使業者可以兼顧營業生計以及員工就業，經濟部已協調財政部、交通部與環境部研擬國產車新制作法。

經濟部指出，台灣汽車產業和汽車零組件產業相互合作帶動下，分別創造出2300億元及3060億元的產值，各車廠與技術母廠授權下，引進技術在國內進行組裝成車，帶動產業發展。而台灣汽車市場，新車每年約45萬輛，現階段國內組裝新車約25萬輛，進口車約20萬輛；同時因國內市場不大，對於大陸整車並未開放來台銷售，同時限制有成車特徵的底盤也不得進口來台，其他部分未限制業者引進大陸零組件來台。

但近期業者利用法規未對大陸汽車零組件管制的規範，引進相關車款時未能同時使用兼顧運用國內汽車零組件業者的能量，各界均認為政府必須有公平的管理機制。

經濟部表示，新制做法針對國內業者如選擇要引進的車款包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購之國際品牌者、國際品牌在中國大陸廠生產者及中國大陸品牌者均納入管理機制內，車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高，上市第一年15%，上市第二年25%，上市第三年35%；對於新制上路前已上市車款和即將上市車款，也將要求在地化供應鏈合作價值比率。

經濟部也說，為使業者確實落實承諾，政府相關單位已經研擬相關配套進行管理，自業者提出申請程序，如擬自申請大陸樣車進口與專業人士來台、進口大陸製且供小客車或小客貨兩用車使用之馬達、轉向裝置、車軸、車架四項產品及相關車款申請或換發車輛領牌相關審驗前，需先向產發署提出在地化供應鏈合作價值比率承諾書並取得產發署同意文件後，始得進行申請，相關措施將於8月1日實施。