女性領軍資本額逾10億元企業 占比近15%創高

財政部最新公布性別統計年報顯示，2023年營利事業資本額落在新台幣10億元以上者有2617家，負責人、代表人或管理人是男性者，有2225家、占約85%，為女性者則有392家、占近15%，女性占比寫有統計以來新高。

根據財政部公布性別統計年報，營利事業按負責人、代表人或管理人性別及資本額級距交叉分析，2023年「億元級」企業中，資本額介於1億至5億元者達1萬6366家，負責人、代表人或管理人為男性者有1萬2919家、占78.9%，為女性者有3447家、占21.1%。

資本額落在5億至10億元的企業有2474家，負責人、代表人或管理人為男性者達2058家、占83.2%，為女性者有416家、占16.8%。

資本額10億元以上的企業則有2617家，負責人、代表人或管理人為男性者達2225家、占約85%，為女性者有392家、占近15%。

進一步觀察資本額10億元以上的企業，以不同產業區分，舉例農林漁牧業有13家，負責人、代表人或管理人為男性者有11家，為女性者有2家；5家礦業及土石採取業中，負責人、代表人或管理人為女性者僅有1家。

資本額10億元以上的製造業有833家，負責人、代表人或管理人為男性者有765家、占91.8%，為女性者有68家、僅占8.2%。

資本額10億元以上的金融及保險業有600家，負責人、代表人或管理人為男性者有458家、占76.3%，為女性者有142家、占23.7%，是年報有統計的行業中，女性占比最高者。