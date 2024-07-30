遙控無人機管理規則修正 草案有兩大修正重點

近年來遙控無人機技術發展迅速，為讓管理機制跟上科技發展腳步，交通部民用航空局著手修正遙控無人機管理規則，此次修法草案包括兩大重點，除了放寬考照年齡限制及延長操作證效期，為提升無人機品質與安全性，市售無人機將全面納管。

根據民航局統計，截至6月底，國內無人機註冊總數已達40,368架，合格人員操作證數量19,573張，具有執行無人機商業活動資格之法人團體共742個，每月由民航局審查及會商地方政府同意之活動案件約500餘件。

民航局表示，而目前的無人機科技發展相當迅速，呈現大型機長程化（越高、越遠）、小型機更精密、功能更強趨勢。配合此一趨勢，民航局自前年即配合行政院與相關部會，著手修正遙控無人機管理規則，讓管理機制與科技發展能更緊密結合。

此次修法有兩大重點。首先，為讓無人機教育與活動進一步向下紮根，並方便推廣，無人機學習操作證申請年齡由16歲下修為14歲；各類操作證效期亦自2年放寬為3年，並適度調整規費，讓無人機更為普及、相關程序更為方便。

其次，為了強化無人機管理機制，未來註冊之無人機，均需通過數位發展部認可之專業單位資安檢測；原本無須飛安檢驗與商品檢驗的25公斤以下無人機，未來亦將全部納入檢驗。未逾2公斤無人機需取得經濟部標檢局商品檢驗證明文件，2公斤以上無人機則需取得民航局型式檢驗合格證。

對於市面上的無人機，國內無人機製造商應取得經濟部工業局核發工廠登記證、進口無人機則由財政部專屬貨品號列管理審核，並應符合國家通訊傳播委員會有關射頻管理之規定；相關資訊將全面納管，整合至遙控無人機管理資訊系統由製造商、進口商進行登錄。

民航局指出，修法草案目前正在行政作業中，如果法制作業順利，操作證年齡下修、效期放寬等機制，將自今年12月起實施。其他部分，考量國內無人機產業發展正在逐步茁壯，為讓業者與法人有足夠時間適應，將分三階段推動。

民航局表示，今年12月起，先由民航局輔導業者瞭解法規內容並完成檢驗與登錄；明年12月起，市面販售之遙控無人機均完成登錄後，輔導法人使用合格之無人機，確保無人機使用安全；經過2年之緩衝，2027年12月1日起，法人飛航活動時將全面使用經檢驗合格並完成登錄之無人機。

民航局長何淑萍表示，為充分溝通法規修正內容，一年多來，除了近20場跨部會協調會議，民航局也針對進口、製造、販售相關業者及玩家、地方政府，召開了5場大型說明會，除了蒐集各方意見，也逐漸凝聚各方共識。

何淑萍說，即日起也將陸續至北、中、各區召開至少六場的說明會，宣導法規內容，並輔導業者與地方政府熟悉新制作業流程。此外，無人機相關檢驗標準，民航局也會致力融合主要國家之經驗，協助推動國產無人機的國際化。