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獨家／無視組織法刪延任條款 翁柏宗仍擔任NCC代理主委
國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員在立法院表決卡關，據了解，為避免8月1日起，NCC沒有主委，行政院今天去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委。
此舉等於無視立法院先前已經通過NCC組織法修正案中刪除的延任條款，這項任命頗有爭議。副主委翁柏宗則表示，行政院來函表示是為了避免NCC無法正常運作，他只是配合，相關法規解釋或是任期，由行政院解釋。
業內人士指出，副主委翁柏宗依照規定應該在這屆期滿卸任，且根據新修正的組織法不得延任。但行政院這項作法等於讓翁柏宗延任並擔任代理主委，公開跟立法院的決議唱反調。如此一來可以避免NCC委員人數不過半的問題，還繼續讓新任委員的選任無限拖延。
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