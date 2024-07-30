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財政部統計：男女平均所得差距1.6倍 寫11年新高

中央社／ 台北30日電
2022年男性平均每人所得新台幣75萬2530元，女性人均所得47萬569元，性別差異倍數高達1.6倍，為11年來最高水準。示意圖／聯合報系資料照片
2022年男性平均每人所得新台幣75萬2530元，女性人均所得47萬569元，性別差異倍數高達1.6倍，為11年來最高水準。示意圖／聯合報系資料照片

據財政部最新公布的性別統計年報，2022年男性平均每人所得新台幣75萬2530元，女性人均所得47萬569元，性別差異倍數高達1.6倍，為11年來最高水準。

進一步觀察綜合所得稅各類所得，2022年執行業務所得男女差異高達1.87倍，男性平均每人所得21萬2703元、女性11萬3911元，兩性差距顯著，財政部統計處官員表示，推測可能是因為建築師、律師、醫師等人員的從業比例以男性較高，或是女性遇職場升遷天花板所致。

同時，2022年男女薪資所得差距1.43倍，男性平均每所得為81萬9331元、女性57萬1775元；營利所得方面，男性7萬2036元、女性4萬6100元，差距1.56倍。

至於股利所得，2022年男女平均每人所得差異達1.63倍，男性平均每人所得21萬4178元，女性則為13萬1063元；以人數觀察，持有股利所得的男性共324.6萬人，低於女性的375.4萬人。

雖然擁有股利所得的女性人數多於男性，但平均股利所得仍呈「男高於女」，財政部統計處官員指出，推測是企業負責人、董監事等高層中，性別上仍以男性偏多所致。

各項所得中，退職所得是唯一平均每人所得「女高於男」的項目，男性為52萬5159元，女性為60萬7793元。

性平 股利

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