經濟部深耕臺南成果亮眼 輔導400家企業技術升級、帶動150億產值

經濟部30日於南臺灣創新園區舉辦「臺南科專成果展」，累計三年來，經濟部共輔導臺南逾400家企業技術升級，創造產值近150億元。透過經濟部所屬研發法人，例如工研院、金屬中心及食品所等，協助臺南中小企業、傳統產業淨零及數位雙軸轉型。

本次活動共展出 13 項技術成果，吸引在地企業與臺南市中小企業協進會、總工業會熱烈參與。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，臺南在這幾年發展中打下相當基礎，成功轉型為科技新城，2023年南科產值更高達1.58兆，躍身3個科學園區之首。經濟部也相當重視臺南產業發展，積極投入科專資源發展先進科技，包括與德國創浦成立除德國以外之全世界最高階應用服務中心，也引進全球市占率最高、最先進的立陶宛飛秒雷射源，已將位在臺南的工研院六甲院區打造成臺灣重要的雷射研發基地。

同時也發展3D列印技術、綠色能源等前瞻技術。而成立南臺灣創新園區，重點聚焦在智慧感測系統技術研發、協助產業創業育成，今後也將繼續提供技術及培訓輔導，持續為臺南產業注入研發量能。

臺南市政府經濟發展局局長林榮川表示，在全球數位化及淨零浪潮下，半導體、AI與淨零排放已然成為企業轉型的主軸，也是目前臺南經濟發展的重要項目之一，再加上近期行政院宣布臺灣第一個人工智慧產業專區將設置在臺南沙崙，推動AI產業、落實「人工智慧島」願景勢在必行。

期望透過本次的成果展，讓社會大眾了解市府、法人與企業產學合作的成果，未來市府將持續配合中央政策推動相關的計畫，並借助各領域先進的力量，跳脫既有區域產業的框架，為產業提供更多資源和支持，開創臺南產業的新方向與新契機。

經濟部積極投入科研資源協助在地產業及中小企業升級，包括導入「超低雜訊振動感測晶片」協助自動化大廠東佑達，確保設備維持定位高精度及平台穩定性，並透過振動偵測搭配智慧 AI 分析把關產品良率，取代人力品檢將檢測時間縮短70%。

成立一甲子的臺南製鎖大廠一德金屬，也在經濟部補助下與工研院合作導入「水質物聯網關鍵感測器與碳源分析系統」，打造監控金屬電鍍廠廢水處理流程，成功減少80%用水量及逾 5 萬公斤汙泥，提高產業競爭力。

國際安全墊片代工大廠禾新國際也導入「不鏽鋼耐蝕性無損表面硬化處理」技術，透過提升材料硬度及耐蝕性打造不鏽鋼防鬆墊圈，開發國內創新熱處理技術加強螺絲鎖固能力，大幅降低進出口處理成本，縮短 30% 交期，提供不鏽鋼產業創新解決方案，該技術也與澄茂企業合作開發高級餐盤，促進投資3,000萬元以上，更成為米其林三星主廚指定使用的餐具。