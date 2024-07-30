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想買AI貓砂機 蕭美琴公開提條件

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
副總統蕭美琴30日出席「數位應用週」活動，同時頒發女力科技給傑出女性科技人。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
副總統蕭美琴30日出席「數位應用週」活動，同時頒發女力科技給傑出女性科技人。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「台灣軟體業若要走向世界，軟體要夠安全！」副總統蕭美琴30日出席「數位應用週」開幕典禮時笑說，想要買AI貓砂機，但她除了考量方便外，也會考慮使用的軟體安不安全。中華軟協理事長沈柏延表示，台灣資訊服務業公司數量不多、數位經濟佔比少，需加速成立公會。蕭美琴也承諾，會協助減少產官落差。

軟體安心使用才暢銷

蕭美琴笑說，她在駐美期間就在思考，美國相對保守的華府官僚體系要如何與相對先進的矽谷企業家磨合？她認為，台灣在縮短產官落差上需要走得比世界其他國家更快，從政雖是避免犯錯，但創新卻是從犯錯中學習，因此很感謝如數位應用週舉行有關數位應用與轉型、ESG、AI等領域的論壇，就是加速產官適應的媒介。

「我最近想要買AI貓砂機！」蕭美琴笑道，除了服務以外，她也會擔心貓砂機的軟體是否被信任，台灣的軟體產業確實還有很大的發展空間，而行動AI內閣應可扮演產業最佳後盾。她指出，有國家透過科技監控人民，但台灣的軟體若要與世界競爭，需要能有「被信任」的能力，才有在世界上架的空間。

本次數位應用週的主題是「智慧台灣，永續新生活」，蕭美琴也說，這與總統賴清德的「淨零轉型，永續台灣」相呼應，軟體服務在促進綠色金融、高齡健康服務與強化資安韌性都有很大的發展空間。現場包括NVIDIA、中華軟協理監事等產業代表都踴躍出席「數位應用週」活動。

數位服務潛力大

中華軟協理事長沈柏延表示，台灣2024年最新世界競爭力排行第8，優於美、中、日與韓，可見政府花費很大心力投入數位轉型有一定成果，但台灣在上市櫃的資訊服務業目前僅有46家，僅占比2.5%，數位服務占數位產業比重僅16.6%，比起美國佔比高達91.5%，顯見台灣仍有很大的發展潛力。

他強調，隨著AI趨勢逐漸加快，資服業腳步也要跟著加快，未來希望能儘速整合產業，成立商業同業公會，扮演與數發部最佳的溝通橋樑，並支持更多企業投入研發、優化法律環境與增加國際化交流，尤其是高齡化下的數位經濟發展，更有機會成為未來的兆元產業，因應少子化、高齡化與勞動力減少等問題。

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