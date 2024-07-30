日本央行明天掀牌 法人看好日圓及日股8月行情

日本央行明日開會，市場預期總裁植田和男將宣布量化緊縮（QT）的詳細版本，將影響日圓匯率的走勢，目前日圓匯率從日前升到152，現在回貶到154。台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，日本央行即使這次縮減購債的規模，也不可能大幅升息，因為日本政府發債太多，若大幅升息，財政恐怕吃不消。

目前市場已傳出QT的版本，從下月開始，每月購債規模將先從目前的6兆日圓削減至5兆，最終在兩年內減半。至於日本央行推出量化緊縮的政策之後，日圓匯率新價位何在？專家有不同的看法。

外電報導，美國銀行認為，如果日本央行在明日升息並暗示將快速削減購債規模，日圓兌美元匯價可能會升至1月觸及的145日圓兌1美元最高水準。相較於美國銀行的預期，台新金控首席經濟學家李鎮宇則提出了148到153的價格區間。

李鎮宇認為，除非美國顯著的降息，否則的話日圓回升的空間有限，而且，如果日本央行只是縮減購債規模，但不升息，或者是只象徵性的小升一點點，日圓匯率的升值就更有限。

法人則分析，除了日本央行明天提出的QT版本之外，川普接下來怎麼出招，尤其是當選之後，才是左右日圓匯率的重點。美共和黨總統候選人川普過去希望弱勢美元，可能試圖推動美國加速降息，將有利日圓轉強。目前市場預期聯準會可能在9月開始降息，若川普再次當選，未來可能進一步推動更低的利率政策，這時就會導致美元走弱，進而促使日圓走強。

法人也認為，川普在競選活動中多次表示，上任後將對中國大陸課徵60%關稅，預估將加速大陸供應鏈外移，促使美國更加依賴台灣和日本來建構非中國的供應鏈，故日本企業在供應鏈重構過程中可能受益。

除了日圓走升，日股也有更多新動能。在日本央行提出QT版本之前，外資已提前進場卡位，在日股衝破歷史新高之際急速回補，2024年迄今，外資買超日股累計金額衝破6兆日圓大關，過去十年以來，外資在日本股市長期處於賣超的局面似乎也即將扭轉，未來外資回補持股可望成為日股創新高的動能之一。

一家大型金控內部評估報告也指出，8月日本企業所公布的財報行情可期。由於日圓匯率在第1季和第2季分別處於140~150 和152~158 的區間，日圓貶值有助於外銷企業的利潤增長。預計第2季財報表現持續向好，可能在8月引發新一波行情，尤其若TOPIX能穩定在過去的歷史高點之上，未來有望迎來新一輪的上漲行情。