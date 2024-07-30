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科技類股延續回檔走勢 全球股市連兩周收黑

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國第二季GDP數據亮眼而六月通膨數據持續放緩，惟Google母公司Alphabet因上季YouTube廣告營收不如預期導致股價重挫，拖累美國與全球科技類股延續修正走勢，全球股市連兩週收黑，但美國六月核心PCE通膨年增率持平於2.6%為2021年3月以來低檔強化降息預期，推動債市普漲，就資金流向而言，過去一週整體股票型ETF續獲251.66億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲144.58億美元淨流入，亞洲、中國、歐洲與日本市場也分別獲85.78億、75.8億、2.95億與0.06億美元淨流入。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為科技、公用事業與不動產。

富蘭克林證券投顧表示，美國六月個人所得、支出及通膨連袂放緩，強化市場對聯準會九月將啟動降息的期待，而市場預期英國央行本週將降息一碼、加入主要央行降息行列，寬鬆的貨幣政策基調有利全球債市延續多頭，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金掌握。另一方面，不同於美歐央行將轉向寬鬆，日本央行貨幣政策正常化趨勢確立，締造日圓評價面回升潛力，建議空手者可透過日圓計價的美國平衡型基金及日本股票型基金參與。

下半年以來美股盤面出現強弱勢股風水輪流轉的表現，凸顯出多元分散布局的重要性，未來一週關注AI科技股財報及財測，將扮演股價能否止跌反彈的催化劑，建議投資人採取多元佈局策略，涵蓋創新成長(科技/生技)、亞洲改革(印度/日本)及淨零轉型(全球氣候變遷/基礎建設/公用事業)股票型基金，積極者可搭配美國中小型股票型基金操作，網羅股市輪動機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國就業市場出現較明顯軟化，通膨也有所降溫，不過聯準會並不需要立即從緊縮轉向寬鬆政策，很可能是採取漸進轉向至更為中性或正常的立場，意謂2025年中之前可能有4～6次降息機會，預期股市中利率敏感資產與固定收益資產最為受惠。隨科技股等成長型類股自高檔回落，目前仍有約40% S&P 500企業較其近期高點折價超過一成，隨市場廣度進一步改善，預期金融、能源、醫療與公用事業等其他領域股票將有表現機會。

富蘭克林高科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，進入2024年之後，整個世界正以前所未有的速度改變，未來世界可能比投資人預期地更快到來。生成式AI與大型語言模型(LLM)技術能提高生產力，這是社群媒體和行動通訊無法做到的，相信AI的進步應會有利於整體經濟發展。目前我們正接近第三次工業革命的結束和第四次工業革命的開端，因此將持續投資於長期成長的創新型公司，這些公司可望在未來3年、5年、10年內實現複合營收、獲利、自由現金流量、可持續的競爭優勢。

日本央行 美國

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