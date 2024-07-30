6月景氣燈號亮紅燈復甦真穩了？ 學者示警潛藏三大隱憂

6月景氣燈號亮出睽違兩年半的紅燈，但7月強颱凱米肆虐全台，是否衝擊下半年的景氣發展？對此，國發會經濟發展處處長邱秋瑩29日表示，政府會儘量把農損災害降到最低。不過，中央大學教授吳大任提醒，須留意颱風災損推升物價，以及颱風重創旅遊業也將對內需消費造成衝擊。

不過，邱秋瑩說，蔬菜復耕大約僅需二周到一個月，當然若影響到水果，時間就會再拉長一點。但，農業部已積極補貼農民並協助復耕。在內需消費部份，由於國內景氣回溫將有助帶動企業調薪意願，今年前五月實質薪資轉呈正成長，消費動能可望維繫。

除了須留意颱風災損恐造成後續農產品價格飆漲，並推升下半年物價居高不下外，吳大任還提醒，關於下半年的景氣復甦，還密切關注AI熱潮是否泡沫化？以及下半年美國經濟表現對台灣出口造成的影響

吳大任指出，近期股市震盪加劇，尤其這波台股上漲以AI概念股漲勢最為凶猛，但AI題材是否能夠為企業帶來實際獲利或效益，如果效果不如預期，不僅衝擊企業發展，進而影響股市修正，屆時民眾財富也會受損，都會衝擊景氣復甦。

此外，吳大任還提到，現在全球都在緊盯美國聯準會何時降息？但他認為，美國降息對台灣來說，並非正面訊號。因為美國一但起動降息，這意味著美國失業率攀高、消費不振，可能導致經濟硬著陸，進而衝擊台灣出口，如果下半年又遭遇美國消費走弱的壓力，我們面臨的出口挑戰很大。

邱秋瑩則樂觀表示，下半年隨國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續。