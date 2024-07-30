國發會攜台大成立投資基金…林之晨：校園創業 2障礙待解

國發會主委劉鏡清昨天宣布，將攜手台灣大學成立國內第一個校友ＶＣ（創投）投資基金，以轉化大學科研成果為實際應用及創業引擎為目標，帶動校園創業風氣，由台大開設以創新創業為導向的學程與課程，第一期規模約十億元。

國發會指出，校友基金以台大為起始典範，接著會鼓勵如中山、中興、陽明交大等各校成立基金，並邀請國內創投及企業創投（ＣＶＣ）參與。

國發會昨天舉辦「建立創新創業全生態圈─啟動校園創業新藍圖」記者會，劉鏡清表示，目前新創投資量能近七百億元，四年後要達到每年一千五百億元的目標，投資能量必須翻倍，因此要讓投資市場規模變大，同時創造更多好的投資標的。為此國發會展開一系列建立創新生態系政策，第一步是啟動校園創業新藍圖，未來投資基金由校友投資成立後，國發基金將加碼投資，學校可取得技術股，創造三贏。

台大畢業的台灣大哥大總經理林之晨昨也出席記者會，他表示，大學生創業不是大好就是大壞，如今在政府計畫協助下，導入「陪跑」的功能，可讓缺乏經驗的大學生增加成功機會。不過，學生創業會有兩大現實問題，他以自身經驗為例，他大三時創業發現「我不能畢業，因為畢業後要當兵」，為此他刻意延畢兩年，因此希望台大可以思考是否有配套措施，或國發會有無創業替代役的選項。

此外，林之晨建議論文一事應增加彈性，很多碩士生想要創業，但寫論文非常耗時，有些領域更是為寫而寫，或許可思考在政府批准下，以創業計畫當畢業論文。

台大校長陳文章說，觀察國外頂尖大學，發現許多學校均將創新融入博士班、學程，大學本身研發的技術與業界合作相當密切，希望這個概念也能落實至台大。由於台灣過去校園創業教育與協助不足，期盼透過校友基金增加新創企業發展空間。他也透露，此基金規模包含國發基金，第一期預計達十億元，獲選的計畫、初期每人就可獲得五十萬元的創業獎金，確保有生活上的支柱，且未來創業計畫有機會取代畢業論文。

創投公會理事長邱德成則說，過去創投想要前進校園，往往缺乏媒合平台，或是校友自己橫向聯絡，組織較鬆散，如今國發會將校園創業納入創新創業體系，有助於整合產官學及校友資源。