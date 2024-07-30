學者：未來景氣熱絡下 仍有3隱憂

六月景氣燈號亮出暌違兩年半以來首顆代表景氣「熱絡」的紅燈，國內學者表示，因低基期因素，短期內仍會亮紅燈，但要注意地緣政治及美國總統大選造成的動盪，以及ＡＩ科技發展的隱憂。此外，全球終端需求因為中國大陸及歐洲都不好，只靠美國撐著，一旦美國經濟反轉，台灣出口會受嚴重影響。

中經院經濟展望中心主任彭素玲說，六月出口確實很好，亮出紅燈不意外，由於去年基期低，出口到十月才轉正，接下來短期內應該還是會維持紅燈。不過，實質面來說，仍要注意地緣政治及美國總統大選造成的動盪，以及ＡＩ科技發展的隱憂。她說，市場也擔心ＡＩ是否會重演兩千年的網路泡沫，雖然ＡＩ發展目前是有亮眼的營收，但未來若有新的法規或管制，對其發展形成限制。

彭素玲表示，美國總統大選是全世界關切的焦點，其中涉及美國科技與產業政策會不會有重大調整，例如代表共和黨參選的川普表示要對大陸的關稅加到六成，可能衝擊一些產業，加上通膨可能再起，還有川普也提到台灣搶走美國晶片業，不排除川普如果當選，產業政策大幅補貼英特爾，雖然英特爾不見得短期可以超越台積電，但不公平競爭狀況會加劇。

至於ＡＩ發展，彭素玲指出，輝達七月以來股價已跌兩成，荷商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）股價也重跌，雖可能是市場過度反應，但實際上也擔心重蹈兩千年網路泡沫重現？她說，雖然當年網路泡沫危機是源自營收出不來，ＡＩ現階段營收亮眼，但不知是否會有新的法規管制，造成未來沒辦法再更具體量產。

中央大學台經發展研究中心執行長吳大任則說，全球終端需求因為大陸及歐洲都不好，只靠美國撐，但美國消費支出因為家庭債務不斷攀升，消費已走弱，加上失業率上升，外界都預期聯準會九月會降息，這很可能是被迫降息，對台灣不見得是好消息，因為一旦經濟不好而降息，台灣出口仰賴美國比例愈來愈高，如果美國經濟反轉，台灣出口會受到嚴重影響。