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6月景氣燈號亮紅燈 經濟復甦留意三大變數

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
6月景氣燈號亮出睽違兩年半的紅燈。圖／聯合報系資料照
6月景氣燈號亮出睽違兩年半的紅燈。圖／聯合報系資料照

6月景氣燈號亮出睽違兩年半的紅燈，中央大學台經中心執行長吳大任提醒，下半年的景氣復甦情形，還須關注AI熱潮是否泡沫化、美國經濟表現對台灣出口影響、物價等三大隱憂。

吳大任指出，AI是否能夠為企業帶來實際獲利或效益，如效果不如預期，不僅衝擊企業發展，進而影響股市修正，屆時民眾財富也會受損，都會衝擊景氣復甦。

此外，吳大任還提到，現在全球都在緊盯美國聯準會何時降息？但他認為，美國降息對台灣來說，並不一定是正面訊號。

吳大任也指出，物價是另外一個需要關注的重點，近期颱風災損推升物價，以及重創旅遊業，也都將對內需消費造成衝擊。

景氣燈號 物價 美國聯準會

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