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2年半首見…6月景氣燈號 亮熱絡紅燈

聯合報／ 記者林海葉卉軒／台北報導
國發會昨天公布六月景氣燈號，亮出兩年半來首顆代表「熱絡」的紅燈。圖為逛街購物人潮。記者林伯東／攝影
國發會昨天公布六月景氣燈號，亮出兩年半來首顆代表「熱絡」的紅燈。圖為逛街購物人潮。記者林伯東／攝影

國發會昨天發布六月景氣燈號，受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，景氣對策信號綜合判斷分數較五月增加兩分至卅八分，亮出二○二一年十二月以來、時隔兩年半的首顆代表景氣「熱絡」紅燈。國發會官員表示，製造業不均衡復甦情況已有改善，加上年底人工智慧（ＡＩ）消費端應用需求可期，下半年景氣應可樂觀看待。

不過，國發會經濟發展處處長邱秋瑩也提醒，六月景氣對策信號綜合判斷分數卅八分，由於分數在紅燈下緣，對於未來經濟情勢的發展，仍不排除還是有風險存在，景氣復甦動能能否持續需密切觀察。她說，美國降息的時程，以及主要國家大選之後牽動財經政策的走向變化，都是下半年景氣復甦的不確定因素。

最近一次景氣燈號亮紅燈是二○二一年十二月，再前一次則是二○二一年二月至十月的連九紅，當時主因疫情後經濟反彈，加上發放五倍券等因素撐起內需。

邱秋瑩表示，六月燈號亮出紅燈，主要受惠於半導體供應鏈與伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，而領先、同時指標續呈現上升，顯示國內景氣持續增溫。而在九項構成項目中，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加一分；海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數多兩分；製造業營業氣候測驗點由黃紅燈轉呈綠燈，分數少一分；其餘六項燈號維持不變。

也就是說，六月景氣燈號的九個構成項目有五項亮出紅燈，除了海關出口值，還包括股價指數、工業生產指數、機械及電機設備進口值與批發、零售及餐飲業營業額。

對於國內產業復甦程度不一，邱秋瑩指出，資通訊、半導體等產業出口依舊強勁，而傳產方面也有起色，包括石化、礦產品、機械等傳統產業出口訂單都轉正，顯示產業去化庫存已經告一段落，不均衡復甦的情況有所改善。

邱秋瑩也說，領先指標已經連續九個月上升，累積增幅百分之四點六；同時指標則連續十四個月上升，累計增幅百分之十二點一六。她表示，現階段ＡＩ相關產業、高階製程強勁發展，加上第四季ＡＩ消費端應用如ＡＩ ＰＣ與ＡＩ手機需求可期，都可挹注下半年景氣表現。

邱秋瑩指出，隨國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續。

六月 半導體 景氣燈號

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