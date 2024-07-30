超車英國 製造國排行...我位居11
最新數據顯示，英國已經摔出全球前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則首度超車英國，位居全球第11大製造國。
英國製造業產值不斷下滑，據遊說團體Make UK比較2022年各國的官方數據所做的最新分析，英國落居第12大製造國，年產值為2,000億英鎊（2,590億美元），排名從前一年的第八重摔至12，甚至落在台灣之後，這是有紀錄以來英國首次跌出前十大製造國榜外。英國在2000年時，仍是第五大製造國。
與此同時，台灣排名第11，跟前一年持平，主要是台灣在全球晶片生產占據主導地位。根據Make UK網站上的資料，從2011年到2022年間，台灣至少排在全球第15名，而表現最好的一年是2020年，也就是新冠疫情爆發那一年，台灣製造業在全球排第十。
中國大陸續居世界龍頭製造國，年產值達5.06兆美元，占全球生產的近三分之一。美國排第二，產值為2.7兆美元。第三到第五名分別是日本、德國、印度，南韓居第六，比前一年退步一名。
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