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半導體需求旺…景氣大噴發 睽違兩年半6月亮紅燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會29日發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較5月上修值增加2分，亮出睽違二年半、代表景氣「熱絡」的紅燈。 聯合報系資料照
國發會29日發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較5月上修值增加2分，亮出睽違二年半、代表景氣「熱絡」的紅燈。 聯合報系資料照

國發會昨（29）日發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較5月上修值增加2分，亮出睽違二年半、代表景氣「熱絡」的紅燈，優於預期，主要受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上傳產出口回穩所致。

不過，國發會經濟發展處處長邱秋瑩提醒，6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，為紅燈的下緣，對於未來經濟情勢的發展，不排除還是有風險存在，景氣復甦動能能否持續，需密切觀察，包括美國降息的時程，以及主要國家大選之後牽動財經政策的走向變化，都是下半年景氣復甦的不確定因素。

景氣對策信號燈號變化
景氣對策信號燈號變化

邱秋瑩表示，目前看來，下半年景氣應可以樂觀期待，過去景氣復甦力道較保守，但近來包括：6月景氣燈號領先指標增幅擴大、製造業採購經理人指數（PMI）中廠商對未來半年景氣樂觀、7月消費者信心指數（CCI）也升至近三年新高，這些正面訊號均顯示景氣復甦動能強勁。

邱秋瑩指出，觀察6月出口不僅資通訊產品強勁，傳統產業也傳出好消息，像是石化、機械、礦產品的出口訂單狀況都已轉正，顯示廠商開始回補庫存，產業銷庫存情形已告一段落，加上油價上漲推升石化需求，傳產部分已在改善中。

前次景氣燈號亮紅燈為2021年12月，再前一次則是2021年2月至10月的連九紅，當時主因疫情後經濟反彈，加上發放五倍券等因素撐起內需，內外皆熱情況下，才有連九紅成績，此次燈號能否「長紅」，仍待觀察。

代表未來景氣的領先指標，6月上升0.7%，累計九個月增4.6%；6月同時指標較5月上升1.43%，也是續呈上升，累計14個月增幅12.16%。

6月景氣對策信號九項構成項目中，工業及服務業加班工時由綠燈轉黃燈紅，分數增加1分；海關出口值由綠燈轉紅燈，分數增加2分；製造業營業氣候測驗點則由黃紅燈轉綠燈，分數減少1分。

國發會 景氣對策信號

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