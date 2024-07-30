國發會、台大合設創投資金 培育台灣獨角獸

力拚創新創業投資量能翻倍，國發會主委劉鏡清昨（29）日宣布聯手台灣大學成立第一個校友創業投資（VC）基金，第一期基金規模估約10億元，包含國發基金投資的三成，希望培育台灣的獨角獸。

根據了解，台大搶頭香之後，希望成為典範模組，後續還有中山大學、中興大學、陽明交大等學校有意成立。

國發會昨日召開記者會宣布與台大合作成立校友VC投資基金，推動校友投資學校，校友投資校友，強化創新創業生態系，並預期將擴增台灣創新創業投資市場規模成長一倍以上，使創新創業生態系每年規模達1,500億元，落實賴總統政策。

昨日包括台大校長陳文章、創投公會理事長邱德成，以及富邦金控創投董事長龔天行、和通創投董事長黃翠慧及台灣大哥大總經理林之晨皆出席。

陳文章表示，他觀察國外頂尖大學的作法，發現許多學校均將創新融入博士班、學程，大學本身研發的技術與業界合作相當密切，希望這個概念也能落實至台灣大學。陳文章也透露，獲選的計畫、初期每人就可獲得50萬元的創業獎金，且未來創業計畫有機會取代畢業論文。

黃翠慧指出，過去台灣著重在硬體發展，科技供應鏈的強項及硬體核心競爭力已很明顯，但這一代年輕人有很旺盛的創意，也很有國際觀，但是未來須更重視軟硬體整合。同時，黃翠慧也鼓勵台灣年輕人不要自我設限，可以把夢想拉得更遠一些。

龔天行、林之晨則向國發會提出，應協助學生創業者解決撰寫畢業論文及兵役問題的配套措施，劉鏡清當場允諾，會與教育部討論。

劉鏡清表示，未來投資基金由校友成立後，國發基金將加碼投資，學校亦可取得技術股，國發基金及創投業者加入，可望提供策略性資源協助新創成功，三方共同合作創造三贏。

劉鏡清指出，希望校友基金帶動校園創業風潮，也搭配日前推動的兆元投資台灣及國家人才未來競爭力政策積極推動。