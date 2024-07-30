明年中央對地方補助款變多 帶動建設

行政院昨（29）日召開中央政府總預算會議，其中明年中央對地方一般性補助款預算數較今年成長，將補助款的餅做大，中央帶動地方建設。

對於明年度中央總預算編列情形，行政院昨日召開會議初步盤點。值得注意的是，中央對地方一般性補助款預算數，將較今年成長，代表明年度中央對地方政府財源挹注，將持續增加。

攤開近年主計總處資料可發現，中央對地方一般性補助款預算，近五年來亦逐年提高，自2020年1,728億元、2021年1,862億元、2022年1,953億元、2023年2,111億元、2024年2,303億元，五年累計成長33%。

行政院長卓榮泰日前也表示，中央和地方始終要保持合作關係，考量國民平等及地方均衡發展。顯示出行政院在編列預算之際，也考量地方預算需求，希望逐年將預算的餅做大，均衡區域發展、兼顧財政努力程度、嚴守財政紀律。

行政院近日開始展開編列2025年度中央政府總預算，行政院昨日指出，將嚴守財政紀律，在中央對地方一般性補助款預算數，也較今年增加，藉此強化中央和地方攜手合作推動建設量能。換言之，會將整體建設這塊餅做大，讓中央帶動地方。