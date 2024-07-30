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明年總預算可望創新高 公建經費看增16%…幅度最大

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院發言人陳世凱。 聯合報系資料照
行政院發言人陳世凱。 聯合報系資料照

行政院昨（29）日召開2025年度計畫及預算審核會議，歲出、歲入將維持適度成長，預計雙創新高。其中歲出部分，以公共建設預算增幅最大，估將達16%。

行政院發言人陳世凱昨日指出，中央政府總預算籌編，由各部會擬定施政計畫及配合編列預算，並在遵守財政紀律之前提下進行，併同考量歲入、歲出維持適度成長。

陳世凱表示，此次會議為2025年度總預算初步審核結果，會中有部分討論計畫及預算編列仍然有增減可能，尚未完全定案，將持續調整，後續並提報行政院會通過後，會再對外說明相關事宜。

行政院說明總預算進度
行政院說明總預算進度

陳世凱指出，2025年度中央政府總預算籌編依循新政府施政理念和落實施政方針，兼顧財政紀律與施政。歲出部分，各項重要施政預算編列情形，以提升公共建設計畫預算（未加計前瞻特別預算下），增加幅度最大，藉此加強改善公路交通、提升人行安全、推動客運車輛電動化。

公建預算部分，國發會先前已表示，2025年重大公共建設計畫，加計前瞻計畫預算合計2,922.5億元，其中公務經費將匡列2,405億元，創近十年新高；如果以國發會去年初步編列今年度預算數2,073億元推估，明年度公建計畫計畫增幅可望達16％。

此外，科技發展計畫預算，以及中央對地方一般性補助款預算數，都比今年成長，藉此強化中央和地方攜手合作推動建設的量能。

科技預算方面，國科會先前也說明，明年度整體科技預算建議數達1,596億元，將投入十大項產業或計畫，其中，在半導體部分初估規模約200億元，AI相關則有約100億元，淨零則有110億元左右，太空與通訊約90億元。

另外，在社會福利、教育、少子女對策計畫等經費上也將成長，其中社會福利經費預算則占比最高，展現政府持續強化照顧民眾的決心。

陳世凱強調，後續各部會辦理籌編作業時，也將優先納編行政院各項重要政策，如仍有近期通過的重大計畫，也應在現有額度內優先檢討容納，在後續總預算定案並提報8月底行政院會後並對外說明。


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