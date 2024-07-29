高階製程推升 2022年製造業研發經費破8千億創新高

經濟部今天發布製造業研發與技術交易變動分析專題，2022年製造業研發經費突破新台幣8000億元，創歷年新高。隨著高階製程技術開發，推升電子零組件業投入研發經費，近10年研發經費平均年增8.4%，且占比成長最為顯著。

經濟部統計處表示，2022年製造業研發經費為8216億元，締造新高紀錄，近10年（2013至2022年）平均每年成長7.1%，製造業研發密度亦呈穩定上升趨勢，2022年為3.7%，較2013年上升1.3個百分點。

就行業別區分，2022年製造業研發經費集中在電子零組件業，占比達61.5%居冠，電腦電子及光學製品業20.5%次之，二者合占製造業研發超過8成。

統計處表示，觀察近10年變化，電子零組件業因業者積極進行高階製程相關技術開發，以維持領先優勢，近10年平均年增8.4%，占比提高8.5個百分點最多；電力設備及配備業因電源供應器廠商持續增加研發投入，平均年增10.6%，占比提高1個百分點；電腦電子及光學製品業平均年增4.5%，但占比下降6.5個百分點。

統計處指出，製造業投入研發經費集中於大型企業，研發密度也以大型企業為主，2022年研發密度為4.9%，高於整體的3.7%；與2013年比較，以大型企業研發密度提高1.7個百分點最為顯著。

依據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，台灣的研發經費近10年平均年成長8.9%，僅次於中國大陸10.6%，主要國家研發支出皆呈正向成長，顯示各國積極投入研發量能，提升國家競爭力。

此外，台灣企業部門研發經費占GDP比率位居全球第3高，近年以色列及南韓穩居前2名，台灣自2017年超越日本躍居第3；美國亦於2020年超越日本，位居第4，日本則落居第5，中國大陸則排名第14名。

觀察主要國家製造業投入研發的前3大業別，統計處表示，隨各國產業優勢主要業別略有不同，不過皆包含電腦電子及光學產品製造業（含電子零組件業）、化學及醫藥製造業2項產業，其中南韓、台灣及美國，皆超過一半的研發量能集中在這2個產業。