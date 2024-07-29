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中華信評：新青安推動合庫銀首季放款成長1.5% 展望「穩定」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行。圖／合庫銀行提供
合庫銀行。圖／合庫銀行提供

華信評目前給予合庫銀行信用評等為「twAAA」展望「穩定」。另於今天更新研究報告指出，表現良好的放款與手續費收入業務為2024年上半年的獲利成長提供支撐。在手續費收入業務的強勁表現支持下，合庫銀行上半年稅後純益為101億元，較去年同期大幅成長13.1%。

同時，中華信評指房貸需求因政府針對青年與首購族的優惠房貸專案(新青安)而顯著提升，前述現象亦使該行今年第1季的放款成長了1.5%（未依年化基準計算），略高於中華信評對該行全年放款成長4%至5%的預測。不過，中華信評預期，以合庫銀行目前的資本策略來看，該行應不會過度積極追求放款成長。

由於合庫銀行的交易利得（特別是換匯交易）仍取決於美國與台灣之間的利差，因此中華信評預測，合庫銀行2024年的平均資產報酬率將維持在接近0.3%至0.4%的歷史水準。此外，在經濟與地緣政治不確定性持續的情況下，中華信評對銀行業的信用成本大致維持較為保守的看法。

合庫銀行的信用結構在2024年至2025年間應可維持穩定。合庫銀行強健的資本水準、審慎的資本管理政策以及中華信評對該行同一期間放款年增率為4%至5%的預測皆為前述看法提供支撐。

此外，中華信評預期，合庫銀行為政府指定具系統重要性銀行，因此該行將維持以滿足未來資本需求為目標而儲備更多資本的長期策略。中華信評亦認為，該行將在追求穩健業務成長的同時維持允當的資產品質以及保守的授信審核政策。

合庫 華信

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