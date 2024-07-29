鄭麗君召開穩定物價小組會議 掌握風災後農產品供需情形

近日凱米颱風侵台，為掌握風災過後農產品供需變動及市場價量情勢，行政院副院長鄭麗君29日召開穩定物價小組會議，責請農業部等相關單位持續監控批發市場供需情況，落實庫存調配措施，並持續推動農業基礎設施升級，氣象及產銷資訊整合，增強產銷及供應韌性。針對國人日常消費需求，農業部與通路業者合作，於全台連鎖賣場設置蔬菜優惠專區，提供消費者多元選購平價優質農產品。

強颱凱米挾帶豪雨侵台，造成部分農產品產區受損，致供應量減少，市場價格波動，農業部表示，國內甘藍、結球白菜及根莖類洋蔥、胡蘿蔔及馬鈴薯等農產品之冷藏庫存充裕，加以汛期前輔導農民團體持續由越南、印尼、韓國等地進口，自主購貯蔬菜充裕庫存種類，強化庫存調度能量，維持產銷平衡。

鄭麗君責請農業部持續掌握批發市場供需情況，落實蔬菜庫存調配措施，視產地受損與供貨情形釋出庫存，增加批發市場供應，並持續與地方產銷團體密切聯繫，即時瞭解產業狀況，確保農產品供應充裕。

在農產品零售端部分，鄭麗君責請農業部持續與賣場、通路合作設置蔬菜優惠專區，尤其在災害、汛期期間應加強推動，以提供平價優質農產品供消費者多元選購，滿足消費需求。

為防範哄抬、囤積、壟斷等不法情事，鄭麗君也要求公平會持續查處違法聯合行為，防止業者有聯合漲價情形，並請跨部會「物價聯合稽查小組」必要時啟動聯合稽查，藉此對於心存僥倖及觀望心態之業者發揮遏止效果，保障消費權益。

鄭麗君強調，針對本次受災地區，請農業部持續協調產銷團體加強輔導農民復耕、復產，並以「從寬、從簡、從速」原則，盡速辦理受災農民天災現金救助、農業保險理賠等事宜；在農業天災低利貸款部分，不論新舊貸款，加碼提供免息六個月；此外，請持續升級農業設施，加強災後病蟲害防治等，並強化氣象及產銷資訊整合。副院長並責請農業部協調地方農政單位加強宣導災害救助等政策訊息，以確保產銷團體、農民取得相關資訊之正確性、即時性，提升防災與應變能力，增強農糧體系供應韌性，照顧農民生計。

此外，中元節將至，各地舉辦普渡，祈福祭祀活動即將盛大展開，應節祭祀之豬、雞、魚等牲禮及蔬果、花卉需求將有所增加，餅乾、泡麵、飲料、罐頭等食品亦為普渡常見供品，鄭麗君責請農業部及經濟部密切掌握相關商品之價量情勢，適時啟動因應作為，確保供貨無虞，價格合理。