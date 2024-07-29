國發基金爭取盈餘不繳庫？ 國發會主委劉鏡清這麼說
針對外傳國發基金明年度爭取盈餘不繳庫一事，國發會主委劉鏡清29日表示，國發基金將依照行政院規範，但「我們有準備可以繳庫的資金」，近期會開會，目前院長尚未敲定。
國發會主委劉鏡清今召開「建立創新創業全生態圈－啟動校園創業新藍圖」記者會，面對媒體提問做了以上表示。
媒體報導行政院長卓榮泰今將聽取明年度中央政府總預算報告案，整體歲出、歲入規模有望再創新高，歲出可望逼近3兆元，歲入可能超過2.8兆元。另外傳出，國發基金明年度爭取盈餘不繳庫，但仍待拍板。
賴政府上任後，首次編列的明年度中央政府總預算案備受矚目。
此外，28日傳出國發基金明年度爭取盈餘不繳庫，將保留盈餘再投資新創、五大信賴產業或配合新政的各項支出。
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