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創30個月以來新高...持續回溫 6月景氣燈號「亮紅燈」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布6月景氣燈號亮出紅燈。圖／本報資料照片
國發會發布6月景氣燈號亮出紅燈。圖／本報資料照片

國發會發布6月景氣燈號，亮出代表「熱絡」的紅燈，綜合判斷分數38分，較上月增加2分，此次也是2021年12月以來再次亮出紅燈，創近30個月以來新高。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，6月亮出紅燈，主要受惠於半導體與伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，而領先、同時指標續呈現上升，顯示國內景氣持續增溫，下半年景氣可以樂觀期待。

邱秋瑩表示，6月的9項構成項目中，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加2分；製造業營業氣候測驗點則由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分；其餘6項燈號維持不變。

邱秋瑩指出，6月資通訊設備出口仍強勁，但傳統產業出口狀況也轉正，顯示庫存去化已經告一段落，產業不均的狀況已經改善。

邱秋瑩也說，領先指標已經連續9個月上升，累積增幅4.6%，同時指標則是連續14個月上升，累計增幅12.16%，今年第四季的AI消費端應用可以期待，傳統產業也處於回升周期，下半年仍樂觀看待。

邱秋瑩表示，隨國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續。

投資方面，邱秋瑩說，國內半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，加上投資台灣三大方案賡續落實、國際指標大廠來台投資，以及國內綠能裝置持續推進等，均增添投資動能；消費方面，國內景氣回溫將有助帶動企業調薪意願，今年前5月實質薪資轉呈正成長，加以股市活絡推升財富效果，以及政府推動減輕民眾負擔措施，消費動能可望維繫。

但邱秋瑩仍表示，主要國家大選及地緣政治變化、全球央行貨幣政策走向，以及國際貿易緊張等不確定因素尚存，對國內景氣影響仍需審慎看待。

國發會發布6月景氣燈號，亮出代表「熱絡」的紅燈，綜合判斷分數38分，較上月增加2分。圖／擷取自國發會官網
國發會發布6月景氣燈號，亮出代表「熱絡」的紅燈，綜合判斷分數38分，較上月增加2分。圖／擷取自國發會官網

景氣燈號 消費

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